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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 23:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Buhari ile görüştü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Buhari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını ifade etti.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Nijerya'nın da haklı davasında Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını belirtti.

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