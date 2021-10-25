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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile görüştü

#Özbekistan#Mirziyoyev#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Şevket Mirziyoyev'i tebrik ederek, seçim sonuçlarının kardeş Özbekistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde daha da güçleneceğine, stratejik ortaklığın dayanışma ve samimiyetle daha da pekişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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#Özbekistan#Mirziyoyev#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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