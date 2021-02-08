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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 20:03 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Almanya iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı ve Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konuların değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz'in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini de yineledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, Mart Zirvesi’ne gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

AB'nin Türkiye'ye adil ve yapıcı yaklaşımının her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi noktasında gerekli çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz'in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini de yineledi.

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