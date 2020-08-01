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AA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 21:17,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
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Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefonda bayramlaştı.

Son dakika haberi... 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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