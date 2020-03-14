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DHA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 22:44,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin KKTC’ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

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