DHA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 22:44,
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin KKTC’ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
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