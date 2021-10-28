Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiştir

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Kadınların azmi ve gayretinin Anadolu topraklarının en büyük gücü olduğunu söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Milletimizin binlerce yıllık serencamını bu coğrafyada, son bir asrını da Cumhuriyetle yaşadık. Hiç şüphesiz Cumhuriyetle yeniden ayağa kalkan, yeni bir güç devşiren milletimizin en önemli kazanımı bu dönemde milli iradenin üstünlüğünü tesis etmiş olmasıdır. AK Parti olarak hep millet iradesini her alanda egemen kılma mücadelesiyle geçmiştir.

Bizim kadim medeniyetimizde ne sömürmek ne sömürüye boyun eğmek vardır. Her kesimin, kültürün, inancın kendini ifade edebildiği bir medeniyet inşası için çalıştık.

Engin birikimi ve ferasetiyle cihan devleti Osmanlı'nın kuruluşuna ışık tutan Haymi Ana'dan Nene Hatun'a kadar bu izleri kesintisizi takip etmek mümkündür. Milli Mücadele'nin kahraman kadınları bile tek başına bu gurur tablosunu ebedi kılmaya yeter. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere sokakları dar eden, ölüm kusan sokakların karşısında dimdik duran kahraman kadınlarımızı, polislerimizi, askerlimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık, çıkarmayacağız.

Kadınlarımızın azmi ve gayreti Anadolu topraklarının en büyük gücüdür. Kadınlarla büyük Türkiye yolunda, girişimci, çiftçi kadınlarımızla, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan gelecek nesilleri yetiştiren annelerimizle, hiçbir ayrım yapmadan tüm kadınlarımızla geleceğe izler bırakacak, inşallah daha nice başarılara imza atacağız.

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"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEKTE KARARLIYIZ"

Bu ülkenin kadınları tarlada, parlamentoda, olimpiyat oyunlarında, okulda, işyerinde, tankların karşısında, evde, hayatın her alanında emekleriyle var olmayı sürdürüyor. 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Cumhuriyet'in kuruluşunun, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun 98. yılında yine kadınlarımızla birlikteyiz.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınması davasına beşeri sermayemizin güçlendirilmesine, kültüre, sanata, spora katkı sağlayan, alın teri döken, anne, eş ve evlat olarak başımızın tacı tüm kadınlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Kadınlarını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.

Kadınların yaşadığı tarihin her döneminde muhtelif şekillerde görülen ve bugün de görülen zorlukların hepsi bizim eserimizdir. Madem sorunu biz çıkardık, öyleyse sorunu da yine kendi içimizde arayacağız. Bu anlayışla, siyasi ve sosyal hayatımın her döneminde kadınlarımızın yanında yer aldım, onlar için mücadele ettim. Türkiye bu konuda geçmişe kıyasla çok büyük ilerleme kaydetmiştir.

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Hâlâ çözüm bekleyen sorunlar, aşmamız gereken engeller mevcut olmakla birlikte elimizdeki kazanımların değerini çok iyi bilmeliyiz. Biz kadınlarımıza güveniyoruz. Ülkemizi ve dünyayı kuşatacak bir değişimin öncüleri olacağına inanıyoruz.

Hep birlikte daha adil, daha yaşanabilir bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz.