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GeriGündem Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile telefonda konuştu
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AA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 22:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile telefonda konuştu

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile telefonda konuştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Gine açıklarında Türk gemisine korsan saldırısı 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kaçırıldı
Gine açıklarında Türk gemisine korsan saldırısı! 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kaçırıldı
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