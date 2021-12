Son dakika haberi: Erdoğan duyurdu: TL mevduatları için düzenleme... Yeni araçlar devreye alınıyor

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"YENİ ARAÇLARI DEVREYE ALIYORUZ"

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.

Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.

KİT'lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir

Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek

(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz.



MEMURLARA MÜJDE



Hedeflerimiz doğrultusunda azimle, kararlılıkla yola devam ediyoruz. Bir müjde de memurlarımıza; Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz.



TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ



Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Türkiye Afrika ortaklık zirvesini gerçekleştirdik. Zirve marjında Afrikalı mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve bölgesel değerlendirmelerimizi yapma fırsatım oldu. Afrika ile ticaret hacmimizi 5,4 milyar dolardan, 11 ayda 30 milyar dolara çıkardık. Ticaretimizi önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşımaktır. Türkiye-Afrika ortaklığında yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum.



2022 YILI BÜTÇESİ



TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2022 yılı bütçesinin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçemiz üzerine oturttuğumuz stratejik programlarla hedeflerimize katkı sağlayacaktır. Gelecek projeksiyonların odağını oluşturan 2053 vizyonunun ilk adımı olan Yeşil Kalkınma Projesi, çevreci yönleriyle öne çıkmaktadır. Faiz dışı açık, 38milyar lira olarak hesap edilmektedir. Yine bütçede tarımsal desteklere 26 milyar lira, yatırım harcamalarına 148 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Bütçe hazırlık sürecinde emeği geçen kurumlarımız ile sürece katkı veren milletvekillerine teşekkür ediyorum.



"HERKES KÜÇÜLÜRKEN BİZ BÜYÜDÜK"



Türkiye geçtiğimiz 19 yılda ortalama %5,1 büyüme başarısı göstermiş bir ekonomiye sahiptir. Salgının tüm dünyayı kasıp kavurduğu 2020 yılında herkes küçülürken biz %1,8 büyüdük. Hükümetlerimiz döneminde nüfusun 65 milyondan 84 milyona çıkmasına rağmen istihdamımızı 29 milyona yükseltmek suretiyle milletimizin iş ve aş sahibi olmasını sağladık. Eğitimde sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide ve tarımda tüm dünyada her alanda herkese dudak ısırtacak adımları attık. Vesayetin tuzaklarından darbe girişimlerine kadar nice engelleri aşarak ülkemizi bu seviyeye getirdik. Demokraside kalkınmada, güvenlikte diplomaside hak ettiği yere getirdiğimiz Türkiye'yi ekonomide de hak ettiği yere getirmeye kararlıyız.



STOKÇULUKLA MÜCADELE



Hükümet olarak bu çerçevede gereken adımları atıyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyatla milletimizin günlük hayatını zorlaştıranlarla kurumlarımız harekete geçmiştir. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Asgari ücreti 4 bin 250 liraya çıkardık. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenlerimizin de yükünü azalttık.



"HEDEFE ULAŞACAĞIZ"



İyi niyetle yapılan her eleştiriyi saygıyla karşılıyoruz. Ülkenin ve milletin hayrına yapılan hiçbir işe destek vermemiş olanların insanımızın derdiyle dertleniyor edasıyla yaptıkları riyakarlığın, bizim nezdimizde yeri yoktur. Yine MB'nin faiz indirimi kararıyla dövizdeki akıl dışı yükselişi önlemek için yaptığı müdahaleleri parantez içinde yaptıkları cinlikleri izliyoruz. Swap anlaşmalarının önceden belirlenmiş döviz kuru üzerinden yapıldığı dedikodularını yayanların hangi amaca hizmet ettiğini iyi biliyoruz. Biz her zamanki gibi milletimize bakıyoruz, ne istediğine bakıyoruz. Türkiye'nin serbest ekonomisinden en küçük adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır. Biz bu oyunu kendi kurallarımızla hedefe ulaşacağız. Bunca zamandır faizlerin yükseltilmesinden başka tek çözüm sunamayanların Türkiye'yi de dünyayı da okuyamadıkları ortadır. ABD başta olmak üzere 0 faiz - faizler var.



Çin Hindistan'a bakıyorsunuz 6-7-8 bu tip faiz politikaları var. Biz bu faiz indirimiyle birlikte birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak birlikte yaşayacağız. Biz dün bu göreve gelmedik. 19 yıl önce göreve geldiğimizde enflasyon, faiz neredeydi. Biz burada kalkıp ülkedeki ekonomiden anlamayanların ağzına bakacak halimiz yok. Biz yaşadık, uyguladık. Yaşadıklarımızla, uyguladıklarımızla, faizi de, enflasyonu da nereden nereye çektiğimiz ortada. Dünya ekonomisinin %80'nini oluşturan küresel güçler yakın tarihin en güçlü kavgasını veriyor. Avrupa MB'nin de ABD MB'nin de diğerlerinin de para politikaları istihdamı koruma merkezli olarak değerlendirmektedir. Avrupa ülkeleri Euro'ya geçiş sürecinde paralarını %50 devülüye ederken Türkiye bunun dışında tutularak sanayimize, ticaretimize görünmez engeller konulmuştur.

"BİZ BU OYUNA GELMEYECEĞİZ"



Hazinemizin borçlanma faizlerini belirleyen risk primlerinin yüksekliğinin Türkiye'nin gerçekleriyle ilgisi olmadığını iktisatçılar resmediyor. Biz zamanın ruhunu okuyarak milletimize yeni vizyon teklif ediyoruz. Biz milletimize eski Türkiye alışkanlıkları değil, 2023 hedefleri 2053 vizyonu doğrultusunda hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Verilere, dünyaya ihtiyaçlara bakacağız, tüm bunların ışığında politikalarımızı geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonu da bu şekilde dizginleştireceğiz. Sevgili milletim sizleri seviyoruz. Bizlere inanın.

Küresel metal enerji fiyatlarında son dönemde gözlenen artışlar, para bolluğundan kaçma tezinin ürünüdür. Sözde büyük ekonomiler kendi aralarındaki kavganın faturasını diğer ülkelere kesmek istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz diyorum. Bunun için istihdam, üretim, büyüme diyoruz.

TUSCON VE TÜSİAD'A TEPKİ



Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak, artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak. Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak. TUSCON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Üretimimizin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için, sanayi ve tarımımızın henüz arzu ettiğimiz esnekliğe ulaşamadığımızı biliyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz. Kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanmaya çalışanların alnını karışlarız. Antalya Havalimanı işletmesi 8 milyar 555 milyon euro ile en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüyadır rüya.



Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz. Hazine'deki hazır parayla al kullan. Ya bunları yapsaydınız o zaman. CHP'nin iktidar döneminde neden yapmadınız. Aklınız ermez çünkü. Türkiye öyle hazır para gelmiyor. Kaynak üreteceksiniz. Para kaynaklarını çeşitlendireceksiniz. Lider olarak bu para kaynaklarını çeşitlendiriyorsanız sonuç alırsınız. Şu anda önümüzde yapılmakta olan şehir hastanesi var. Aynı şekilde altyapıyla ilgili devam ediyor. 5 tane havalimanı var. Daha yapılacak olanlar var. Ama siz bunu hazır kasadan yapmaya çalışırsanız orada tıkanırsınız. Biz kaynakları şekillendirerek yapıyoruz ama muhalefetin aklı buna ermez.



TÜRKSAT 5B



Geçtiğimiz günlerde ülkemizin uzaydaki aktif 8. uydusu olarak TÜRKSAT 5B'yi uğurladık. Böylece son yılda uzaya 2 uydu fırlatan ülke haline geldik. Modern Türkiye bu. Türkiye ne patinaj yapıyor ne geriliyor, tam tersine sürekli ataklarla ilerliyor.



"HAKSIZ KAZANÇ PEŞİNDE OLANLARIN ÖNLERİNİ KESECEĞİZ"



Kurdaki artış ülkemizin gerçek görünümünü yansıtmıyor. Yastık altındaki dövizi saymıyoruz bile. Aslında ülkemizde döviz bolluğu var. Hali hazırda böyle bir süreç yaşıyoruz. Döviz alımına yönelik psikolojik eğitim ortadan kalktığında bu bolluğu göreceğiz. Birilerinin özellikle canını yakma pahasına önünü keseceğiz. Belli kesimlerin artışla orantılı olmayan fiyatlandırmalar yaparak haksız kazanç peşinde olduklarını görüyoruz, önlerini keseceğiz. Buradan açıkça ilan ediyorum. Her kim kur spekülasyonuyla, faiz baskısıyla, dünyadaki gelişmeleri ters düz ederek, bizi yolumuzdan döndürebileceğini sanıyorsa yanılıyor. İşte görüyorsunuz yatırımlar artıyor. İstihdam güçlü şekilde destekliyoruz, fabrikalarımız çalışıyor, ihracatımız artıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 20 yıla yakın süren kalkınma hamlesi yaşandı. Ülkemizin ve milletimizi çıkarları, hesapları seçime kadar değil 2053 vizyonuna kadar yapmayı gerektiriyor. Biz de öyle yapıyoruz. Her alanda inşa ettiğimiz güçlü altyapıyla, terörü yenerek sağladığımız güvenli ortamla bu atılımın tam zamandır. İlerde keşke dememek için şimdi risk alıyoruz.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE MÜJDE: BURS ÜCRETLERİ ARTTIRILDI



Ülkelerimiz dünyada verilen burs ve kredi sistemine sahiptir. Her yıl 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl 180 bin evladımız burs alma imkanından faydalanacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350... Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.