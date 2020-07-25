Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Sayın Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Conte, Libya’da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.