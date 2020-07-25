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DHA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 16:46,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Sayın Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Sayın Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Conte, Libya’da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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