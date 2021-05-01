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Haber Giriş: 01.05.2021 - 21:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçinin alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçinin alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta Paris'te çıkan olayları eleştirerek, "Paris'te bugün mağazalar, cam çerçeve her taraf yakıldı yıkıldı. Buna artık bizde fırsat yok. İşçinin kutsal alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. Bugün Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de orada yaşayanlar da bu olayları çok farklı anlatırken, bugün Paris'te bugün mağazalar, cam çerçeve her taraf yakıldı yıkıldı. Buna artık bizde fırsat yok. İşçinin kutsal alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.  Barışın egemen olduğu bir günü bu hale getirmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi bir ağır sayılabilecek yaralama vesaire gibi bir olay bugün cereyan etmedi. Temennimiz odur ki bugünümüzü aynı şekilde devam ettirelim ve bayrama da bu şekilde kavuşalım. Tüm işçi kardeşlerimin, emek bayramı diyeceğim, kutlu olsun.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçinin alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçinin alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz


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