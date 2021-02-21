Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda Türkiye-İran iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdi.

'FIRSAT PENCERESİ' DEDİ VE TEMENNİSİNİ İLETTİ

Yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hale getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.