Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere lideriyle görüştü

Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İngiltere#Keir Starmer
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 18:45

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Starmer’ı ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin’i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.

