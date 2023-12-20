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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi arasında 'Gazze' görüşmesi

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Mısır#Sisi
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi arasında Gazze görüşmesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 20:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüştü. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi."

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#Recep Tayyip Erdoğan#Mısır#Sisi

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