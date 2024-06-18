Son dakika haberi.... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik görüşme

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı. Erdoğan da Başbakan Paşinyan’ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa’nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Ermenistan’ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Başbakan Paşinyan’a başsağlığı dileklerini iletti.

NORMELLEŞME VURGUSU



Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı. Bu bağlamda, liderler, iki ülkenin Özel Temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret etti ve şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit ettiler.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Paşinyan, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan’ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not ettiler; bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele aldılar.