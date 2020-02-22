Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib için kritik tarihi açıkladı: 5 Mart'ta bir araya geleceğiz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- 18 senedir bütün Türkiye'ye azimle, aşkla aşkla hizmet götürüyoruz. Şehirlere hizmet ederken insanların inançlarına, kılık kıyafetine, siyasi görüşüne göre ayrım yapmadık. Dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdür, demokrasiyle güçlendi, özgürlükle ilerledi.

- 20-30 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var, bunları görüyorsunuz. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik.

- Savunma Sanayinde yerlilik oranı yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 70'in üzerine çıktı. İnsansız hava aracı için ABD'ye 'bize İHA verin' dediğimiz zaman, bize: 'kongreden geçiremedik' diyorlardı. Şimdi insansız hava aracımızı kendimiz yapıyoruz. Savunma sanayinde yılda 3-4 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Şimdi tankımızı da üretiyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı da üretiyoruz. Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık. Tam aksine BMC Katarlılarla ortaklaşa buraya 50 milyon dolar yatırımla yeniliyor.

- Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 5 firmamız var. Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur var.

- Suriye içerisinde toplam 8300 kilometrekarelik alanı, DEAŞ, YPG/PKK'lı teröristlerden temizledik.

4'LÜ İDLİB ZİRVESİ 5 MART'TA

- Bizim için İdlib meselesi Afrin kadar, Barış Pınarı Harekat bölgesi kadar önemlidir. Putin'e açıkça ifade ettim. Öğlen sayın Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz ve bu konuları konuşacağız.

- Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaş kendini dışlanmış hissetmesin diye gece gündüz çalışıyoruz.

- Seramik fabrikasının açılışını yapacağız. Perşembe günü Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile ülkemizin en büyük kütüphanesini açtık.

- CHP'li belediyeler yasaklarla yolsuzluklarla gündeme gelirdi, yine bunlarla gündeme geliyorlar. Rüşvet ve yolsuzluk ile gündem oluyorlar.