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Haber Giriş: 05.07.2020 - 21:37,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile görüştü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile görüştü
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları da ele alındı.

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