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Haber Giriş: 22.08.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğalgaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin’in başarısı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğalgaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin’in başarısı olduğunu ifade etti.

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