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Haber Giriş: 03.08.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercihleri uzatıldı

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercihleri uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık" ifadelerini kullandı

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