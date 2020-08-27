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AA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 00:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
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Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

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