Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü aşısı yaptırdı, Telegram'dan paylaştı! İşte ilk fotoğraf...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısı yaptırmak için Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi. Erdoğan'a az önce koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı.

Erdoğan aşı olduktan sonra Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" mesajını paylaştı.

25-30 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı yaptırmasının topluma örnek olması açısından çok önemli olduğu değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane çıkışı gazetecilerin karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

* Öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak tüm personeliyle başhekimiyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle burada büyük bir mücadeleyi sürdürdüler. Ve aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün ilk aşıyı yaptırdı.

* Tüm başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum.

* 25 30 milyon doz aşı daha gelecek. Süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Bu kampanyayı nerelerde sürdüreceğimizi de Sağlık Bakanlığımız belirlemiş durumda.

256 BİN KİŞİ COVID-19 AŞISI OLDU

* Bu süreçte ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanede yatanlara rabbimden şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

* 256 bin kişi şu ana kadar aşı oldu. Demek ki müraacatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz yoğun bir performans ortaya koyuyorlar.

* Aşı için belirlenen süreçte düşük. Baya hızlı olunuyor. 5 dk aşı, 15 dk da istirahat. Böyle bir süreç içerisindeyiz...

* Çin aşısı dışında çalışmalar var. Almanya ile irtibatlarımız var. Kendi çalışmalarımız var. İnşallah nisan, mayıs gibi devreye girecek. 2. doz aşıyı 28 gün sonra olacağım.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca şunları söyledi:

* Kaybettiklerimiz oldu. Ben kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu belirtmek istiyorum.

* Sistemde bugün canlı olarak Türkiye'de ne kadar aşı yapıldığını göstermiş olduk. Dünyada bu kadar ilk gün aşı yapan ve canlı olarak yayınlayan başka ülke var mı bilmiyorum. Bu süreci şeffaf bir şekilde götüreceğimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca iller bazında da ne kadar aşının yapıldığını göstermek istiyoruz.

ONAY DÜN GELMİŞTİ

Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısına dün İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından onay verilmişti.



Acil kullanım onayının çıkmasının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında Covid-19 aşısı yaptırmıştı.