Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu... Tüm Türkiye tek ses oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, "Bu akşam saat tam 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşlar saat 19:19'u gösterdiğinde pencere ve balkonlara çıkarak coşkuyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na Çankaya Köşkü'nde milli sporcular ile eşlik etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara