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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmekte

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM#BM Güvenlik Konseyi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyinin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmekte
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 20:56

Son dakika haberi... BM Genel Sekreteri Guterres'e cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. Adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi’nin oluşması için uğraş veren tüm dostların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e X üzerinden cevap verdi. 

"AFRİKA KITASININ BU ADİL SİSTEME KATKI SUNABİLMESİNE MUTLAKA FIRSAT VERİLMELİ"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir.

Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ’NİN YAPISI KÖKTEN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTE"

Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden; küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur.

Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak “Dünya 5’ten Büyüktür” demeyi, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Türkiye olarak, adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi’nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM#BM Güvenlik Konseyi

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