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Haber Giriş: 31.08.2021 - 00:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını bildirdi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nahyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Erdoğan ve Nahyan'ın görüşmede ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve kalkındırılmasının yollarını ele aldıkları kaydedildi.

Erdoğan ve Nahyan'ın ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bildirilmişti.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Ağustos'ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirilmiş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye’ye yönelik yatırımları da ele alınmıştı.

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