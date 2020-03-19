Son dakika haberi: Corona virüsünden öldü iddiası... Maskeli cenaze

KORONA İDDİASI



İhsan Giray’ın doktor oğlu Serdar Giray, koronavirüs iddiasını yalanladı. Özel bir hastanede Genel Cerrah olarak görev yapan Op.Dr. Serdar Giray, kronik kalp hastası olan babasının ölüm nedeninin kalp damarlarının tıkanıklığına bağlı solunum yetmezliği olduğunu söyledi ve “Zaten yoğun bakımdaydı. Kimseyle teması yoktu. Babamın 5 çalışanının tamamı Türk’tü. Bu iddialar nereden çıkıyor bilmiyor. Sosyal medya çok kirli bir yer” dedi.



İhsan Giray’ın cenazesi Zincirlikuyu Camii’nden kaldırıldı. Cenazeye gelenlerin büyük bir bölümü maske taktı.