Son dakika haberi: Corona virüsünden öldü iddiası... Maskeli cenaze
İstanbul Beyoğlu’nda 50 yılı aşkın süredir eczacılık yapan 89 yaşındaki İhsan Giray önceki gün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. İddiaya göre emektar eczacının ölüm nedeni koronavirüse bağlı solunum yetmezliğiydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de Koronovirüsten ilk ölüm vakasını açıkladığı gün gerçekleşen ölüm, dikkatleri Giray ailesine çevirdi.
KORONA İDDİASI
İhsan Giray’ın doktor oğlu Serdar Giray, koronavirüs iddiasını yalanladı. Özel bir hastanede Genel Cerrah olarak görev yapan Op.Dr. Serdar Giray, kronik kalp hastası olan babasının ölüm nedeninin kalp damarlarının tıkanıklığına bağlı solunum yetmezliği olduğunu söyledi ve “Zaten yoğun bakımdaydı. Kimseyle teması yoktu. Babamın 5 çalışanının tamamı Türk’tü. Bu iddialar nereden çıkıyor bilmiyor. Sosyal medya çok kirli bir yer” dedi.
İhsan Giray’ın cenazesi Zincirlikuyu Camii’nden kaldırıldı. Cenazeye gelenlerin büyük bir bölümü maske taktı.
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