Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan 'TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu aÃ§Ä±kladÄ±. Tabloya gÃ¶re bugÃ¼n yapÄ±lan 34 bin 456 koronavirÃ¼s testinden 4 bin 93'Ã¼ pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 98 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 511 hasta da iyileÅŸerek taburcu edildi. Tabloda bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan toplam test sayÄ±sÄ± 410 bin 556, toplam vaka sayÄ±sÄ± 61 bin 49, toplam vefat sayÄ±sÄ± 1296, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 1786, toplam entÃ¼be hasta sayÄ±sÄ± 1063, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± ise 3957 olarak yer aldÄ±.

Â 'TEDAVÄ°DE GÃœÃ‡LÃœYÃœZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Test sayÄ±mÄ±z yakÄ±nda 500 bine ulaÅŸacak. Artan test sayÄ±sÄ±na kÄ±yasla beklenen vaka sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, hÄ±z olarak azalmaktadÄ±r. Erken tanÄ± ve tedavi, iyileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rÄ±yor" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.









BAKAN KOCA: Ä°LK DEFA YOÄžUN BAKIMA GÄ°REN VE ENTÃœBE OLAN HASTA SAYISAL OLARAK EKSÄ°ÄžE DÃœÅžTÃœ

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, son 10 gÃ¼ndÃ¼r yatan hasta, yoÄŸun bakÄ±ma giren hasta ve entÃ¼be edilen hastadaki artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸme eÄŸiliminde olduÄŸunu belirterek, "BugÃ¼n ilk defa yoÄŸun bakÄ±ma giren ve entÃ¼be olan hasta sayÄ±sal olarak eksiÄŸe dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yani yÃ¼zde 3- 3,5 oranÄ±nda bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¶z konusu oldu. Her geÃ§en gÃ¼n yoÄŸun bakÄ±mda yatan hastanÄ±n yatÄ±ÅŸ gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ±n da azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Ã¼niversite rektÃ¶rleri, dekanlarÄ± ve hastane baÅŸhekimleri ile video konferansla toplantÄ± yaptÄ±. Bakan Koca, toplantÄ±ya iliÅŸkin videoyu Twitter hesabÄ±ndan, "KoronavirÃ¼s hastalarÄ±nÄ±n tedavi tablosunda bugÃ¼n yeni bir geliÅŸme var. TÃ¼rkiye Ã¶lÃ§eÄŸinde yoÄŸun bakÄ±m toplam hasta sayÄ±mÄ±z ilk kez azaldÄ±. 6 Ã¼niversitemizden bilim insanlarÄ±mÄ±z aynÄ± kanÄ±da. Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacaÄŸÄ±mÄ±z sonuÃ§ nettir" notuyla paylaÅŸtÄ±.

Â 'YÃœZDE 3- 3,5 ORANINDA BÄ°R DÃœÅžÃœÅž SÃ–Z KONUSU'

Videoda rektÃ¶r, dekan ve baÅŸhekimlere seslenen Koca, "TÃ¼rkiye'yi diÄŸer Ã¼lkelerden farklÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, bunu son bir hafta, 10 gÃ¼ndÃ¼r daha net gÃ¶rÃ¼yorduk. Yatan hasta, yoÄŸun bakÄ±ma giren hasta ve entÃ¼be edilen hastadaki artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±, dÃ¼ÅŸme eÄŸilimindeydi. BugÃ¼n ilk defa yoÄŸun bakÄ±ma giren ve entÃ¼be olan hasta sayÄ±sal olarak eksiÄŸe dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yani yÃ¼zde 3- 3,5 oranÄ±nda bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¶z konusu oldu. Bu son derece Ã¶nemli, her geÃ§en gÃ¼n yoÄŸun bakÄ±mda yatan hastanÄ±n yatÄ±ÅŸ gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ±n da azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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"BU SÃ–ZLER, SAHADA MÃœCADELE EDEN SAÄžLIK PERSONELÄ°MÄ°ZÄ°N DE SÃ–ZLERÄ°"

VirÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kesin olarak bilinenler tedavi altÄ±nda. Dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Sosyal hareketliliÄŸi asgariye indirin. Bana bir ÅŸey olmaz dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine kapÄ±lmayÄ±n. TaÅŸÄ±yÄ±cÄ±lardan biri siz olabilirsiniz. VirÃ¼sÃ¼ yenemeyecek kiÅŸilere bulaÅŸtÄ±rma ihtimaliniz olduÄŸunu unutmayÄ±n. VirÃ¼se karÅŸÄ± bir ÅŸey olmaz dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bu gÃ¼veni ilk fÄ±rsatta boÅŸa Ã§Ä±karacaktÄ±r. VirÃ¼sÃ¼ herkes taÅŸÄ±yabilir. Bize ayrÄ±calÄ±k taÅŸÄ±yacak tek ÅŸey tedbirdir.

SayÄ±larÄ±n nerelere varabileceÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyada gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ndeyken bunu tarihi bir sorun olarak gÃ¶rmemek mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼? Hepimiz bu mÃ¼cadelenin kurallarÄ±na hÄ±zlÄ± adapte olursak o kadar hÄ±zlÄ± sonuÃ§ alÄ±rÄ±z. KurallarÄ± tavizsiz uygularsak hastalÄ±ÄŸÄ±n yeni kiÅŸilere bulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nlemiÅŸ olacaÄŸÄ±z. HastalÄ±ÄŸÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise gÃ¼neÅŸ doÄŸacak. Bu sÃ¶zler, sahada mÃ¼cadele eden saÄŸlÄ±k personelimizin de sÃ¶zleridir. OnlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k dileÄŸi hastalarÄ±ndan biri olmamanÄ±z.

"BÄ°Z Ã‡OK DAHA BÃœYÃœK BÄ°R BAHARI BEKLÄ°YORUZ"

Nisan ayÄ±ndayÄ±z. GÃ¼neÅŸin, sokaklarÄ±n Ã§ekiciliÄŸine biraz daha direnmek zorundayÄ±z. Biz Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir baharÄ± bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim.

Vekillerine seslenmek istiyorum. SaygÄ±deÄŸer vekillerimiz, kamuoyu vicdanÄ± hiÃ§bir seferinde bu sorunu sineye Ã§ekmedi. YÃ¼ce Meclisimiz, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin Ã¶nlenmesi yasa teklifiyle beklediÄŸimiz adÄ±mÄ± atmÄ±ÅŸ durumda. Yeni bir ÅŸiddet olayÄ± toplum vicdanÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan bir olaydÄ±r. Yasa tasarÄ±sÄ± bizler iÃ§in de bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r.

DeÄŸerli vekillerimiz, isteÄŸimiz bu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n tÃ¼m vekillerin evet oyuyla yasalaÅŸmasÄ±dÄ±r. EÄŸer oy birliÄŸiyle Ã§Ä±karÄ±rsa, Meclisimizi yÃ¼rekten alkÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±z.

TÃœRKÄ°YE'DE GÃœNCEL DURUM

Toplam test sayÄ±mÄ±z 307 bin 210. BugÃ¼n 30 bin 864 yeni test yaptÄ±k. 4 bin 747 yeni vakamÄ±z var. BugÃ¼n vefat eden 98 vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla beraber can kaybÄ± 1006 oldu. Test sayÄ±mÄ±z arttÄ±kÃ§a vakalarÄ± daha erken tespit ediyoruz.

Maske kullanÄ±mÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã¼cretsiz ulaÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±k. e-Devlet Ã¼zerinden talep edenlere gÃ¶ndermeye devam ediyoruz. TÃ¼m TÃ¼rkiye'ye eczanelerden Ã¼cretsiz maske verilmesine baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Bu konuda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu Ã¼stlenen eczacÄ±larÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

Ä°laÃ§larÄ±n faydasÄ±ndan emin oluyoruz. YoÄŸun bakÄ±ma ihtiyaÃ§ duyan hastamÄ±zÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ãœlkemizde Ã¶lÃ¼m oranÄ± yÃ¼zde 2,15. NÃ¼fusu 10 milyonu aÅŸan Ã¼lkeler arasÄ±nda TÃ¼rkiye 12. sÄ±rada. Toplumuzda Ã§ok yÃ¼ksek bir duyarlÄ±lÄ±k var, teÅŸekkÃ¼r ediyorum.





"2 HAFTA Ã‡OK Ã–NEMLÄ°"

Test sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nemde vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ± normal. ArtÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± rahat sÃ¶yleyebiliriz. Tabii, bu bizi rahatlatmamalÄ±. Bu dÃ¶nemde izolasyonu son derece Ã¶nemsiyor olmalÄ±yÄ±z. 2 haftanÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu da sÃ¶ylemek istiyorum.

Ä°stanbul iÃ§in yoÄŸun bakÄ±m yatak doluluk oranÄ±mÄ±z yÃ¼zde 59,5. Normal yatak dolum oranÄ± 50,2. TÃ¼rkiye'de yatak doluluk oranÄ± yÃ¼zde 36,3. Bu anlamda bir sorunumuz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilirim.

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"Ã–NÃœMÃœZDEKÄ° BÄ°RKAÃ‡ HAFTA BU SEYRÄ° GÃ–RMEMÄ°ZÄ° KOLAYLAÅžTIRACAK"

YoÄŸun bakÄ±m sÃ¼recimiz, diÄŸer Ã¼lkelere gÃ¶re Ã¶zellikle son haftalarda giderek dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ä°stanbul gibi bir yerde 2-3 kat artÄ±ÅŸ beklersiniz. Bu dÃ¶nemde bu artÄ±ÅŸlarÄ± gÃ¶rmemiÅŸ olmamÄ±z son derece Ã¶nemli. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ hafta bu seyri gÃ¶rmemizi kolaylaÅŸtÄ±racak.

BÃ¼tÃ¼n vakalarÄ±mÄ±za TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan herkes dahil. TÃ¼rkiye'de yaÅŸayÄ±p pozitif bulduÄŸumuz bir vakayÄ± sayÄ±nÄ±n iÃ§ine koymamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

SaÄŸlÄ±k personelimizin testlerini yapmaktan asla vazgeÃ§meyiz. HiÃ§bir semptomu olmayan herkese test yapÄ±lmasÄ±nÄ± DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ de Ã¶nermiyor.

GerÃ§ekten TÃ¼rkiye'ye gÃ¼venelim, saÄŸlÄ±k personelimize gÃ¼venelim. Bu kadar altyapÄ±sÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lkeyle gurur duymalÄ±yÄ±z. Biz salgÄ±nÄ±n 1 ayÄ± bulduÄŸu bu dÃ¶nemde salgÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60'Ä±n bulunduÄŸu Ä°stanbul'da hangi noktaya geldiÄŸi ortada. Hatta farklÄ± olarak bizde Ã¶nde olan bir yaklaÅŸÄ±m olduÄŸunu ifade edebilirim. Var olan hiÃ§bir hastanemizi kapatmamayÄ±, saÄŸlÄ±k ve saÄŸlÄ±kla ilgili eÄŸitim olmak Ã¼zere bu yapÄ±larÄ± depreme dayanÄ±klÄ± olanlarÄ± kullanmaya devam edeceÄŸiz.





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3,5 MÄ°LYON MASKE DAÄžITILDI

e-Devlet Ã¼zerinden 3,5 milyon maske daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Ä°lk 31 ilimizde Ã¶nemsiyoruz. Her kiÅŸiye yÄ±ÄŸÄ±lma eczanelerde olmasÄ±n diye bir kod gÃ¶nderiyoruz. VatandaÅŸÄ±mÄ±z herhangi bir eczaneye gittiÄŸinde ÅŸu an kaÃ§ maskenin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. VatandaÅŸÄ±mÄ±z cep telefonuna kod gelmedikÃ§e eczaneye gitmemeli. O kod geldiÄŸinde herhangi bir eczaneye giderek alabilirler.

BÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n 2-3 haftanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu Ã§ok net ifade ettim. Temas, izolasyon ve mesafeyi dikkatle Ã¶nemsemelerini ifade ediyoruz. Ä°stanbul Ã¶zelinde vaka sayÄ±sÄ± artabilir test sayÄ±mÄ±z arttÄ±ÄŸÄ± iÃ§in. Bu dÃ¶nemde evde izolasyonu Ã¶nemsememiz gerektiÄŸini hatÄ±rlatmak istiyorum.

Â ABD'DE KOVÄ°D-19 VAKA SAYISI YARIM MÄ°LYONU GEÃ‡TÄ°

Â ABD'de Kovid-19 salgÄ±nÄ±nda son 24 saatte vaka sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyonu aÅŸarken, Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 2 bin 91 artarak 18 bin 777'ye yÃ¼kseldi.

Â Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu Ã¼lkeler listesinde ilk sÄ±rada bulunan ABD'de vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± her geÃ§en gÃ¼n artÄ±yor.

Johns Hopkins Ãœniversitesinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, Ã¼lkede virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi sayÄ±sÄ± dÃ¼nden beri 35 bin 316 artÄ±ÅŸla 501 bin 615'e, can kaybÄ± ise 2 bin 91 artÄ±ÅŸla 18 bin 777â€™ye Ã§Ä±ktÄ±.

Vaka sayÄ±sÄ±nda yarÄ±m milyon eÅŸiÄŸini geÃ§en ABDâ€™yi 161 bin 852 vakayla Ä°spanya ve 147 bin 577 vakayla Ä°talya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n, kendisinden sonra gelen ilk 3 Ã¼lke olan Ä°spanya, Ä°talya ve 125 bin 931 vaka ile Fransa'nÄ±n toplamÄ±ndan daha fazla olduÄŸu gÃ¶zleniyor.

ABD'de salgÄ±nÄ±n merkezi New York

Eyaletlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, salgÄ±n etkisini en Ã§ok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dÃ¼n 161 bin 807 olan vaka sayÄ±sÄ±, 12 bin 682 artÄ±ÅŸla 174 bin 489'a Ã§Ä±ktÄ±.

New York'u 54 bin 588 vakayla komÅŸusu New Jersey, 22 bin 234 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybÄ± bakÄ±mÄ±ndan da New York 7 bin 887 Ã¶lÃ¼mle ilk sÄ±radaki yerini korurken, burayÄ± 1932 Ã¶lÃ¼mle New Jersey ve 1276 Ã¶lÃ¼mle Michigan eyaletleri izliyor.

Toplam 29 bin 191 hasta iyileÅŸti

Ãœlke genelinde Kovid-19 teÅŸhisi konulduktan sonra iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± ise 2 bin 669 artÄ±ÅŸla 29 bin 191'e ulaÅŸtÄ±.

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Ä°NGÄ°LTERE'DE KOVÄ°D-19 NEDENÄ°YLE CAN KAYBI 9 BÄ°N 875 OLDU



Ä°ngiltere'de Kovid-19 nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu.

Â Ä°ngiltere SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, can kaybÄ± 8 bin 958â€™den 9 bin 875â€™e Ã§Ä±ktÄ±, vaka sayÄ±sÄ± da 5 bin 234 artarak 78 bin 991'ye yÃ¼kseldi.

Son 24 saatte 12 bin 993 kiÅŸiye daha test yapÄ±lÄ±rken, toplam test sayÄ±sÄ± tekrarla birlikte 334 bin 974â€™e yÃ¼kseldi.

Ãœlkede, hafta baÅŸÄ±nda sÃ¼resi olacak olan kÄ±smi karantinanÄ±n uzatÄ±lmasÄ± beklenirken, halkÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki uyarÄ±larÄ± dikkate almadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.

Ä°lk etapta "toplumsal baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanÄ±lmasÄ± amacÄ±yla virÃ¼sÃ¼n kontrollÃ¼ yayÄ±lmasÄ±" stratejisi izleyen Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 277 bini bulabileceÄŸine yÃ¶nelik raporlar ve eleÅŸtirilerin ardÄ±ndan geri adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.

23 Mart'ta alÄ±nan kararlarla halkÄ±n evden Ã§Ä±kmasÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariÃ§ tÃ¼m ticari iÅŸletmeler de kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere'de tahtÄ±n varisi Galler Prensi Charles'Ä±n 25 Mart'ta, BaÅŸbakan Boris Johnson ile SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Prens Charles ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Hancock iyileÅŸirken, BaÅŸbakan Johnson pazar gÃ¼nÃ¼ hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸmesi Ã¼zerine ertesi gÃ¼n de yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. YoÄŸun bakÄ±mda 3 gÃ¼n geÃ§iren BaÅŸbakana oksijen tedavisi uygulanmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k, dÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Johnsonâ€™Ä±n yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iyileÅŸme gÃ¶sterdiÄŸini duyurmuÅŸtu.

ASYA'DA Ã–NLEMLERE RAÄžMEN Ã–LÃœMLER SÃœRÃœYOR

Malezya'da bugÃ¼n 184 kiÅŸiye daha Kovid-19 teÅŸhisi konmasÄ± Ã¼zerine Ã¼lke genelindeki vaka sayÄ±sÄ± 4 bin 530'a yÃ¼kselirken, 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 73 oldu.

165 kiÅŸinin bugÃ¼n tedavi edilmesiyle iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 1995'e Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–te yandan, Malezya hÃ¼kÃ¼meti, Kovid-19 nedeniyle 18 Mart'ta ilan edilen ve dÃ¼n ikinci kez uzatÄ±lan kÄ±smi sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kapsamÄ±nda otomotiv, makina ve ekipman, inÅŸaat, elektronik, kuru temizleme ve kuafÃ¶rlÃ¼k gibi sektÃ¶rlere Ã§alÄ±ÅŸma izni vererek yasaÄŸÄ± gevÅŸetti.

Endonezyaâ€™da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 327â€™ye yÃ¼kseldi

Endonezya'da ise SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkede virÃ¼s bulaÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n 330 artÄ±ÅŸla 3 bin 842â€™ye, can kaybÄ±nÄ±n ise 21 artÄ±ÅŸla 327â€™ye yÃ¼kseldiÄŸini belirtti.

Afet YÃ¶netimi AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Doni Monardo da koronavirÃ¼sle mÃ¼cadelede saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± koruma amacÄ±yla bugÃ¼n 650 bin koruyucu elbisenin eyaletlere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ã–te yandan, hÃ¼kÃ¼met, baÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n ardÄ±ndan geniÅŸ kapsamlÄ± sosyal kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n Bogor, Depok ve Bekasi kentlerinde de uygulanmasÄ±nÄ± onayladÄ±.

Japonya'da toplam vaka sayÄ±sÄ± 7 bin 566

Kovid-19 tedbirleri kapsamÄ±nda 7 eyaletinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilen Japonya'da bugÃ¼nkÃ¼ Kovid-19 toplam vaka sayÄ±sÄ± 7 bin 566â€™ya, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± ise 141â€™e yÃ¼kseldi.

Son 24 saatte 197 vakanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± baÅŸkent Tokyo'da toplam vaka sayÄ±sÄ± bin 900'Ã¼ geÃ§ti.

BaÅŸbakan Åžinzo Abe, bugÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kan kiÅŸilerin eÄŸlence merkezi, restoran ve barlara giderek salgÄ±na yakalandÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ± ve halka gece hizmet veren eÄŸlence merkezlerine gitmemeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Vaka sayÄ±sÄ± Filipinler'de 4 bin, Tayland'da 2 binin Ã¼zerinde

GÃ¼neydoÄŸu Asya Ã¼lkelerinden Filipinler'de Kovid-19 vakalarÄ±, bugÃ¼n 233 kiÅŸinin testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ±yla 4 bin 428'e Ã§Ä±ktÄ±.

BugÃ¼n 26 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve toplam vefat sayÄ±sÄ±nÄ±n 247'ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi.

Tayland'da ise gÃ¼nlÃ¼k vaka artÄ±ÅŸ sayÄ±larÄ± dÃ¼ne oranla azaldÄ±. BugÃ¼n 45 yeni vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede toplam Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ± 2 bin 518 oldu.

Kovid-19 vakalarÄ±nÄ±n tedavisinde Tayland, bÃ¶lge Ã¼lkelere kÄ±yasla baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bugÃ¼n 122 kiÅŸinin daha tedavi edildiÄŸi, iyileÅŸenlerin toplam sayÄ±sÄ±nÄ±n 1135'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.

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