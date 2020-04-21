Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca son vaka, ölüm ve iyileşenlerin sayısını açıkladı! Coronavirüste son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 259'a, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 918'e yükseldi.



'ÜMİTSİZ OLMA, REHAVETE KAPILMA"



Bakan Koca ayrıca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon" dedi.











BAKAN KOCA KORONAVİRÜS RAKAMLARINI AÇIKLADI (20 NİSAN)



Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti, 1454 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 673 bin 980, toplam vaka sayısı 90 bin 980, toplam vefat sayısı 2 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909, toplam entübe hasta sayısı 1033, toplam iyileşen hasta sayısı ise 13 bin 430 olarak açıklandı

'EN AZ VİRÜS KADAR ISRARCI OLMALIYIZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız" mesajını paylaştı.









BAKAN KOCA: BU BİR DEVRİMDİR

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden videolu paylaşım yaptı. Koca, paylaşımında, "Yeni açılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi Avrupa'nın en çok yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesidir. Sekiz ayrı hastaneyi bünyesinde barındıran yapı, ileri seviye imkanlarıyla sağlık sistemimize güç katacaktır. Şehir Hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir" ifadelerine yer verdi.