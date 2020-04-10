Son dakika haberi: Corona virüste vaka ve ölüm sayısı açıklandı! Bakan'dan vaka artış hızı açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre; bugün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sı pozitif çıkarken, 96 hasta yaşamını yitirdi, 296 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe olan hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142 olarak belirtildi

BAKAN KOCA: VAKA ARTIŞ HIZI DÜŞME EĞİLİMİNDE

Bakanlığın paylaştığı verileri Twitter hesabından da duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.





DÜNYA GENELİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİ SAYISI 90 BİNİ AŞTI



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bin 11'e, vaka sayısı 1 milyon 539 bin 424'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 669 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da meydana geldi. Bu ülkeyi 15 bin 238 can kaybıyla İspanya, 14 bin 865 ile ABD, 10 bin 869 ile Fransa, 7 bin 97 ile İngiltere ve 4 bin 110 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 335 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 523 kişi yaşamını yitirdi, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 396 can kaybıyla Hollanda ve 2 bin 349 ölümle Almanya oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.



İNGİLTERE



İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 oldu.



İTALYA



İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi



TÜRK HEKİMLER BAŞARDI: KORONAVİRÜSÜN PARMAK İZİ ORTAYA ÇIKARILDI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kılıç, Bakanlık bünyesinde hizmet veren bu laboratuvarların hem teknik donanım açısından üstün teknolojiye sahip olduğunu hem de alanda donanımlı sağlık profesyonellerinin görev yaptığını söyledi.

Mikrobiyoloji referans laboratuvarlarının biyogüvenlik düzeyinin 3 seviyesinde olduğunu belirten Kılıç, dünya genelinde yeni koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı. Kılıç, İspanyol gribinden sonra söz konusu Kovid-19'un, bulaşıcılık seviyesi açısından dünyanın gördüğü en büyük salgın olduğunu vurguladı.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insanının virüsün yapısının belirlenmesi ve buna göre ilaç ve aşı çalışmalarının hız kazanması için çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kılıç, "Ekibimizle birlikte ocak ayının ilk haftasında başladık ve ilk olarak tanı kitlerini geliştirdik. İkinci olarak Türkiye'de vakaların görülmeye başlamasıyla birlikte virüsün izolasyonu üzerine yoğunlaştık." bilgisini verdi.

"39 VİRÜS ELDE EDİLDİ"

İzolasyonun, virüsün yapısının tanınması açısından anahtar rolünü üstlendiğini dile getiren Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın esnasında klinik numunelerden virüs izolasyonu çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık bir ay öncesinde başlanılan çalışma sonucunda ilk aşamada 18 SARS-COV-2 virüs olmak üzere şu an 39 virüs elde edildi. Virüs izolasyonu aşı, anti-serum, ilaç ve vücut dışı tanı kitlerinin geliştirilmesi için antijen sağlayacak. Erciyes ve Ankara Üniversitelerinden hocalarımız da bu konuda çok önemli çalışmalar yaparak virüsün izolasyonunu sağladılar. Bu çalışmalar çok önemli. Biz de Mikrobiyoloji ve Referans Laboratuvarı Daire Başkanlığı olarak bundan sonrada farklı üniversitelerdeki değerli meslektaşlarımızın yürüttüğü çalışmaları gönülden destekliyor olacağız."

"Ekibimizle biz virüsü izole ettik ve sonrasında tanımlamaları gerçekleştirildi." diyen Kılıç, ayrıca bir hastadan numune aldıklarını ve virüsün tüm genom dizilimini çıkardıklarını vurguladı.

Bu genom dizilimini, yurt dışında bu verilerin toplandığı özel bir siteye yükledik." diye konuştu.

Türkiye'de izole edilen virüsün incelenmesi sonucunda bunun Güney Kore, Tayvan ve Kanada'daki virüslerle benzerlik gösterdiğinin tespit edildiğini aktaran Kılıç, "Bundan sonraki süreç aşı çalışmaları için önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kılıç, TÜBİTAK tarafından oluşturulan Koronavirüs Aşısı Geliştirme Platformu'nun da bu izolasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, "Biz de bunu sağladık ve aşı geliştirmek isteyenlere bunu teslim edeceğiz. Ardından aşı için birlikte çalışmalar yapacağız." bilgisini paylaştı.



