Son dakika haberi: Corona virÃ¼ste vaka ve Ã¶lÃ¼m sayÄ±larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± Bakan Koca tablo ile paylaÅŸtÄ±

Son dakika haberi...Â Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabÄ±ndan 'TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu aÃ§Ä±kladÄ±. Tabloya gÃ¶re dÃ¼n yapÄ±lan 21 bin 400 koronovirÃ¼s testinden 3 bin 148'i pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 75 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 284 hasta da iyileÅŸti. Tabloda toplam test sayÄ±sÄ± 202 bin 845, toplam vaka sayÄ±sÄ± 30 bin 217, toplam vefat sayÄ±sÄ± 649, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± bin 415, toplam entÃ¼be hasta sayÄ±sÄ± 966, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± bin 326 olarak yer ald

Â 'TEST SAYIMIZ 30 BÄ°NÄ° BULACAK'

Â Bakan Koca, tabloyla birlikte paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "GÃ¼nlÃ¼k test sayÄ±mÄ±z yakÄ±nda 30 bini bulacak. Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±zdaki artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ± devam ediyor. Artan test sayÄ±sÄ±na gÃ¶re vaka sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼k seyrediyor. VirÃ¼s, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ temas ortamÄ±ndan alÄ±yor. VirÃ¼se bu fÄ±rsatÄ± tanÄ±mayalÄ±m. Evde kalalÄ±m" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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SAÄžLIK BAKANI KOCA: Ä°ZOLASYONDA BAÅžARILI OLURSAK, ERKEN TEDBÄ°R AVANTAJINDAN TAM OLARAK YARARLANABÄ°LÄ°RÄ°Z



SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele sÃ¼recinde alÄ±nan tedbirlere iliÅŸkin, "Avrupa Ã¼lkeleri iÃ§inde tedbirleri en erken alan biziz. Ä°zolasyonda baÅŸarÄ±lÄ± olursak erken tedbir avantajÄ±ndan tam olarak yararlanabiliriz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Koca, Twitter hesabÄ±ndan, TÃ¼rkiye ile Avrupa Ã¼lkelerinde koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda alÄ±nan tedbirlerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± video paylaÅŸtÄ±.

Videoda, koronavirÃ¼se karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirlerin Avrupa bazÄ±nda gÃ¼n gÃ¼n gÃ¶sterildiÄŸini belirten Koca, "Avrupa Ã¼lkeleri iÃ§inde tedbirleri en erken alan biziz. Ä°zolasyonda baÅŸarÄ±lÄ± olursak erken tedbir avantajÄ±ndan tam olarak yararlanabiliriz." ifadesini kullandÄ±.

Videoda, "Avrupa Ã¼lkeleri yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik kitlesel Ã¶lÃ§ekli tedbirleri, kendi Ã¼lkelerinde ilk vakalarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en 39-54 gÃ¼nde almaya baÅŸlarken TÃ¼rkiye ilk birkaÃ§ gÃ¼nde harekete geÃ§ti." bilgisine yer verildi.

Buna gÃ¶re, ilk vakalar Fransa'da 24 Ocak'ta, Almanya'da 28 Ocak'ta, Ä°talya, Ä°spanya ve Ä°ngiltere'de 31 Ocak'ta, TÃ¼rkiye'de 11 Mart'ta kayÄ±tlara geÃ§ti.

Okullar ve Ã¼niversiteler, ilk vakalarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°talya'da 39, Ä°spanya'da 40, Ä°ngiltere'de 47, Almanya ve Fransa'da 49, TÃ¼rkiye'de ise 1 gÃ¼n sonra tatil edildi.

Ä°nsanlarÄ±n toplu bulunduÄŸu mekanlar, Ä°talya'da 41, Ä°spanya'da 43, Ä°ngiltere'de 49, Almanya'da 48, Fransa'da 50 gÃ¼n sonra kapatÄ±lÄ±rken uygulama TÃ¼rkiye'de 4 gÃ¼n sonra 15 Mart'ta hayata geÃ§irildi.

Kamuya aÃ§Ä±k toplu etkinler ise Ä°talya'da 39, Ä°spanya'da 41, Ä°ngiltere'de 42, Almanya'da 45, Fransa'da 48, TÃ¼rkiye'de 1 gÃ¼n sonra kÄ±sÄ±tlandÄ±.

KapsamlÄ± seyahat ve ulaÅŸÄ±ma ise Ä°talya'da 39, Ä°spanya'da 43, Ä°ngiltere'de 53, Almanya'da 39, Fransa'da 53, TÃ¼rkiye'de ise ilk vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesinden 2 gÃ¼n sonra 13 Mart'ta kÄ±sÄ±tlama getirildi.





TÃœRKÄ°YE'NÄ°N CORONA VÄ°RÃœSLE MÃœCADELESÄ°NDE SON 24 SAAT

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan "TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu"nun gÃ¼ncel verilerini, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca da Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re, toplam test sayÄ±sÄ± 202 bin 845, toplam vaka sayÄ±sÄ± 30 bin 217, toplam vefat sayÄ±sÄ± 649, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 1415, toplam entÃ¼be hasta sayÄ±sÄ± 966, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 1326 oldu. BugÃ¼nkÃ¼ test sayÄ±sÄ± 21 bin 400, vaka sayÄ±sÄ± 3 bin 148, iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 284, vefat sayÄ±sÄ± ise 75 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

Bakan Koca, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ±nÄ±n en Ã§ok gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul'daki mevcut durum iÃ§in Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri ve hastane baÅŸhekimleriyle video konferans yÃ¶ntemiyle toplantÄ± yaptÄ±.

"Para ile maske satÄ±ÅŸÄ± yasaktÄ±r"



CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Tarabya'daki Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'nden video konferans yÃ¶ntemiyle dÃ¼zenlenen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesi'nin toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kesinlikle para ile maske satÄ±ÅŸÄ± yasaktÄ±r. Marketlerde verilen maskeler de Ã¼cretsizdir. SalgÄ±n bitene kadar vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±na yetecek maske stokumuz ve Ã¼retim planlamamÄ±z vardÄ±r. Devlet olarak tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Ã¼cretsiz ÅŸekilde maske ulaÅŸtÄ±rmakta kararlÄ±yÄ±z." dedi.

Åžimdiye kadar 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ veya kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olan 1 milyon 320 bin vatandaÅŸÄ±n temel ihtiyaÃ§larÄ±yla ilgili taleplerini yerine getirdiklerini ifade eden ErdoÄŸan, "Test sayÄ±sÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k 20 bini geÃ§erek hastalarÄ± tespit ve virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engelleme konusunda Ã¶nemli bir eÅŸiÄŸi daha aÅŸtÄ±k. Hastanelerimizde teÅŸhis ve tedavi konusunda herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yoktur." diye konuÅŸtu.

YoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸmayla YeÅŸilkÃ¶y AtatÃ¼rk HavalimanÄ± alanÄ±nda bin yataklÄ± bir hastanenin plan-proje Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda hÄ±zla devam ettiÄŸini, aynÄ± ÅŸekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklÄ± bir hastane yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "BunlarÄ± sÃ¼ratle, ÅŸÃ¶yle 45 gÃ¼n iÃ§erisinde bitireceÄŸiz ve buralarÄ± da tamamÄ±yla insanÄ±mÄ±zÄ±n, halkÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine sunacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±'na iliÅŸkin, "Åžu ana kadar kampanya hesaplarÄ±nda toplanan meblaÄŸ yaklaÅŸÄ±k 1 milyar 500 milyon lirayÄ± buldu. AyrÄ±ca 43 milyon lira da SMS olarak toplandÄ±. Ä°laveten AK Parti Meclis Grubu hesabÄ±nda da toplanan yaklaÅŸÄ±k 5 milyon liralÄ±k meblaÄŸ da buraya aktarÄ±lacaktÄ±r." dedi.

Vergi, sigorta ve kredi geri Ã¶demelerinde saÄŸladÄ±klarÄ± kolaylÄ±klara bir yenisini daha eklediklerini sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, "KOSGEB geri Ã¶deme desteklerinden faydalanan 136 bin iÅŸletmemize nisan, mayÄ±s, haziran aylarÄ± itibarÄ±yla yapacaklarÄ± banka kredi Ã¶demelerini de erteleme imkanÄ± saÄŸlÄ±yoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB Ã¼stlenecektir." diye konuÅŸtu.

Kovid-19 ile baÄŸlantÄ±lÄ±, 750 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±



Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, video konferans yÃ¶ntemiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen KoronavirÃ¼s Koordinasyon ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Kovid-19 ile baÄŸlantÄ±lÄ±, Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±nca 66 ilde 750 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten GÃ¼l, "12 hakim ve Cumhuriyet savcÄ±sÄ± ile 55 personelin Kovid-19 testleri pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Bu kiÅŸilerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ± iyi, bir kÄ±smÄ± hastanelerde bir kÄ±smÄ± da evlerinde tedavilerine devam etmektedir." ifadesini kullandÄ±.

Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk, vatandaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaÃ§ teminin aksamamasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in eczanelerde ilaÃ§ teminine iliÅŸkin imzalanan protokolÃ¼n sÃ¼resinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, suyun sÄ±nÄ±rlÄ± bir doÄŸal kaynak olduÄŸunu vurgulayarak, "KoronavirÃ¼s ile mÃ¼cadele ettiÄŸimiz bu gÃ¼nlerde hijyen kurallarÄ±na uyarken suyumuzu bilinÃ§li ve tasarruflu bir ÅŸekilde kullanalÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "Biz Bize Yeteriz TÃ¼rkiyem" sloganÄ±yla baÅŸlatÄ±lan kampanyaya, polislerden zorunlu yardÄ±m toplanmasÄ± gibi bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bakan Soylu, sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kapsamÄ±nda "65 yaÅŸ Ã¼zeri 6 bin 131 kiÅŸiye idari, 149 kiÅŸiye de adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. 20 yaÅŸ altÄ±na ise 3 bin 102 kiÅŸiye idari, 102 kiÅŸiye adli iÅŸlem gerÃ§ekleÅŸtirildi. Sosyal mesafe kuralÄ±na uymayan 181 kiÅŸiye ceza kesildi." ifadesini kullandÄ±.

Sosyal medyadaki provokatif paylaÅŸÄ±mlara iliÅŸkin ise Bakan Soylu, "3 bin 570 hesap tespit edildi. Bu hesaplarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼, yÃ¼zde 70'in Ã¼zeri FETÃ–, PKK ve DHKP-C hesaplarÄ±dÄ±r. Bu hesaplarla ilgili TÃ¼rkiye'de bulunan 616 kullanÄ±cÄ± tespit ettik ve 229'unu yakaladÄ±k. Yakalama iÅŸlemlerimiz devam ediyor." dedi.

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirÃ¼s tedbirleri baÅŸta olmak Ã¼zere, illerdeki kÃ¼ltÃ¼r ve turizm Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm mÃ¼dÃ¼rleriyle video konferans aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla toplantÄ± yaptÄ±.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Ä°ran Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Muhammed Bageri ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Akar gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ilk Kovid-19 vakasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesinden itibaren, ivedilikle ve kararlÄ±lÄ±kla tedbirler alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Milli imkan ve kabiliyetler kullanÄ±larak, mevcut kapasiteler geliÅŸtirilerek yerli, milli Ã¼rÃ¼nler geliÅŸtirilmeye devam edildiÄŸini bildiren Akar, BakanlÄ±ÄŸÄ±n bu kapsamdaki kapasitesinin de gÃ¼n geÃ§tikÃ§e arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

AlÄ±nabilecek ilave tedbirleri belirlemek ve salgÄ±nÄ±n daha fazla hasar vermesini engelleyebilmek amacÄ±yla iki Ã¼lke arasÄ±ndaki gayretlerin koordine edilmesi ve Ã¶lÃ¼mcÃ¼l virÃ¼se iliÅŸkin bilgi ve tecrÃ¼beleri paylaÅŸmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Akar, ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± durumunda Ã¼retilen yerli ve milli saÄŸlÄ±k Ã¼rÃ¼nlerinin dost Ä°ran halkÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hazÄ±r olunduÄŸunu aktardÄ±.

CanlÄ± sÄ±nÄ±f uygulamalarÄ±



Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), uzaktan eÄŸitim sÃ¼recinde canlÄ± sÄ±nÄ±f uygulamalarÄ±nda kullanÄ±lan teknolojilere iliÅŸkin Ã¶ÄŸretmenler bilgilendirildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, uzaktan eÄŸitim sÃ¼recinde Ã¶ÄŸretmenlerin kendi imkanlarÄ±yla eriÅŸtiÄŸi bazÄ± yazÄ±lÄ±mlar Ã¼zerinden "Ã¶ÄŸretmenlerin maaÅŸlarÄ±ndan para Ã§ekilmesi Ã¼zerine Bakan'Ä±n bu konuda il mÃ¼dÃ¼rlerini acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu belirtildi.

- Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± 2020 yÄ±lÄ± sÃ¶zleÅŸmeli er temin faaliyetleri ertelendi

Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± 2020 yÄ±lÄ± sÃ¶zleÅŸmeli er temin faaliyetleri, yeni tip koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ertelendi. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±ma gÃ¶re, sÃ¶zleÅŸmeli erlik iÃ§in baÅŸvuruda bulunan adaylarÄ±n ikinci seÃ§im aÅŸamalarÄ± ileri bir tarihte yapÄ±lacak. SeÃ§im aÅŸamalarÄ±nÄ±n icra edileceÄŸi tarihler, faaliyetlerin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan 15 gÃ¼n Ã¶nce duyurulacak.

SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na tÄ±bbi maske zorunluluÄŸu



SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, tÃ¼m saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na giriÅŸlerde vatandaÅŸlarÄ±n tÄ±bbi (cerrahi) maske takma zorunluluÄŸu getirildiÄŸini bildirdi.

SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce 81 ilin valiliklerine hasta ziyaretleri hakkÄ±nda gÃ¶nderilen yazÄ±da, Kovid-19 pandemisi sÃ¼resince hasta ziyaretleriyle ilgili yapÄ±lan dÃ¼zenlemelere ilave tedbirler getirildiÄŸi belirtildi. Bu kapsamda, mart ve nisan aylarÄ±nda uygulanmasÄ± istenilen tedbirlerin BakanlÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edileceÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"TÃ¼m saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na giriÅŸlerde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tÄ±bbi maske (cerrahi maske) takmalarÄ± zorunlu olup, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸu iÃ§erisinde maskesiz dolaÅŸÄ±ma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, Ã¼niversite ve Ã¶zel sektÃ¶re ait tÃ¼m saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda uygulanmasÄ± konusunda gerekli hassasiyetin gÃ¶sterilmesi saÄŸlanacak."

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, "Emniyette baÄŸÄ±ÅŸ tarifesi" baÅŸlÄ±klÄ± haberlere iliÅŸkin

"(Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±) SÃ¶z konusu yardÄ±m kampanyasÄ± ile ilgili olarak Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z tarafÄ±ndan personelimizin kampanyaya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in kesinlikle bir genelge veya talimat yazÄ±sÄ± sÃ¶z konusu deÄŸildir." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

STS'ye "koronavirÃ¼s" ertelemesi



YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu, koronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda Ã¼niversitelerce nisan, mayÄ±s ve haziran aylarÄ±nda yapÄ±lacak Seviye Tespit SÄ±navÄ± (STS) ve muadil sÄ±navlarÄ±n ertelenmesine karar verdi.

Ankara Valisi Åžahin'den polis ve jandarma ekiplerine ziyaret



Ankara Valisi Vasip Åžahin, yeni tip koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, Ankara-Ä°stanbul otoyolu AkÄ±ncÄ± GiÅŸeleri mevkisindeki kontrol noktasÄ±na gÃ¶rev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kara yolunda aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ihtiyaÃ§ malzemesi taÅŸÄ±yan araÃ§lar bulunduÄŸu bilgisini paylaÅŸan Åžahin, "Ankara'da trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 10'un altÄ±na dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ durumda, yine 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir ve Zonguldak'a seyahat yasaÄŸÄ± kapsamÄ±nda yasak Ã¶ncesi ve sonrasÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda trafik yoÄŸunluÄŸunda yÃ¼zde 40'lÄ±k bir azalÄ±ÅŸ var." ifadelerini kullandÄ±.



CORONA VÄ°RÃœSÃœ NEDÄ°R?

Hem dÃ¼nyada hem de Ã¼lkemizde hayatÄ± tehdit eden ve kÃ¼resel bir salgÄ±n haline dÃ¶nÃ¼ÅŸen corona virÃ¼sÃ¼yle ilgili bilgiler SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde yer alÄ±yor. Peki corona virÃ¼sÃ¼ nedir? Ä°ÅŸte, corona virÃ¼sÃ¼nÃ¼n tanÄ±mÄ±;

KoronavirÃ¼sler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniÅŸ bir virÃ¼s ailesidir. BazÄ±larÄ± insanlarÄ± enfekte eder ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan, Orta DoÄŸu Solunum Sendromu (MERS) ve Åžiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalÄ±klara neden olduÄŸu bilinmektedir.

CORONA VÄ°RÃœSÃœ BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELERDÄ°R?

Genellikle yaÅŸlÄ±larÄ±n risk gurubunde yer aldÄ±ÄŸÄ± corona virÃ¼sÃ¼ hastalÄ±ÄŸÄ±, kiÅŸiden kiÅŸiye bulaÅŸabilerek ve farklÄ± semtomlar halinde kendisini belli ediyor. Ä°ÅŸte, 'corona virÃ¼sÃ¼ belirtileri nelerdir? sorusunun yanÄ±tÄ±;

COVID-19'un en yaygÄ±n semptomlarÄ± ateÅŸ, yorgunluk ve kuru Ã¶ksÃ¼rÃ¼ktÃ¼r. BazÄ± hastalarda aÄŸrÄ± ve sÄ±zÄ±, burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±, burun akÄ±ntÄ±sÄ±, boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaÅŸ yavaÅŸ baÅŸlar. BazÄ± insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom gÃ¶rÃ¼lmez ve kendilerini kÃ¶tÃ¼ hissetmezler. Ã‡oÄŸu insan (yaklaÅŸÄ±k% 80) Ã¶zel tedaviye ihtiyaÃ§ duymadan iyileÅŸir. COVID-19 virÃ¼sÃ¼nÃ¼ alan her 6 kiÅŸiden yaklaÅŸÄ±k 1'i aÄŸÄ±r hastalanmakta ve nefes almakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekmektedir.

YaÅŸlÄ± insanlar ve yÃ¼ksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tÄ±bbi sorunlarÄ± olanlarÄ±n ciddi hastalÄ±k geliÅŸtirme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha yÃ¼ksektir. HastalÄ±ÄŸa yakalanan insanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k % 2'si Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AteÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes almada zorluk Ã§eken insanlar mutlaka tÄ±bbi yardÄ±m almalÄ±dÄ±r.

CORONA VÄ°RÃœSÃœ NASIL BULAÅžIR?

'Corona virÃ¼sÃ¼ nasÄ±l bulaÅŸÄ±r?' sorusu Ã¼lkemizde de corona virÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lan en fazla konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve yetkililer, vatandaÅŸlara 'evde kalÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparken, hastalÄ±ÄŸÄ±n genellikle solunum, Ã¶ksÃ¼rme, dokunma gibi eylemlerle bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§iziyor. Ä°ÅŸte, corona virÃ¼sÃ¼nÃ¼n bulaÅŸma ÅŸekilleri ÅŸÃ¶yle anlatÄ±labilir;

COVID-19 virÃ¼sÃ¼ kiÅŸiden kiÅŸiye, hasta bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ksÃ¼rme, hapÅŸÄ±rma veya solunum esnasÄ±nda havaya atÄ±lan kÃ¼Ã§Ã¼k damlacÄ±klar yoluyla bulaÅŸÄ±r. Hasta kiÅŸinin yakÄ±nÄ±nda bulunan diÄŸer kiÅŸiler havadaki damlacÄ±klarÄ± soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacÄ±klarÄ±n etraftaki nesnelere ve yÃ¼zeylere dÃ¼ÅŸmesi ve insanlarÄ±n buralara temas etmiÅŸ kirli elleriyle gÃ¶zlerine, burunlarÄ±na veya aÄŸÄ±zlarÄ±na dokunmasÄ±yla da COVID-19â€™a yakalanmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.Â Bu yÃ¼zden hasta olan bir kiÅŸiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sÄ±k sÄ±k yÄ±kamak Ã§ok Ã¶nemlidir.

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–), COVID-19'un yayÄ±lma yollarÄ± konusunda devam eden araÅŸtÄ±rmalarÄ± deÄŸerlendirmekte ve gÃ¼ncellenmiÅŸ bulgularÄ± paylaÅŸmaktadÄ±r.

CORONA VÄ°RÃœSÃœNDEN NASIL KORUNURUZ?

El yÄ±kamanÄ±n ve kiÅŸisel temizliÄŸin corona virÃ¼sÃ¼nden korunmada en etkin rol oynadÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde, Ã¼lkemizde en fazla araÅŸtÄ±rÄ±lan konulardan birini de corona virÃ¼sÃ¼nden nasÄ±l korunuruz sorusu oluÅŸturuyor. Uzmanlar, kolonya kullanÄ±mÄ±, sÄ±k el yÄ±kama,14 gÃ¼n kuralÄ± gibi hatÄ±rlatmalar ise corona virÃ¼sÃ¼nde karÅŸÄ± almamÄ±z gereken Ã¶nemleri sÄ±klÄ±kla sÄ±ralÄ±yor. Ä°ÅŸte, corona virÃ¼sÃ¼nden konunmak iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gerekenler;

MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar yurtdÄ±ÅŸÄ±na yolculuk yapÄ±lmamasÄ± Ã¶nerilmektedir.Â YurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n zorunlu olduÄŸu durumlarda aÅŸaÄŸÄ±daki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarÄ±nÄ±n genel bulaÅŸma riskini azaltmak iÃ§in Ã¶nerilen temel ilkeler Yeni KoronavirÃ¼s (COVID-19) iÃ§in de geÃ§erlidir. Bunlar;

El temizliÄŸine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yÄ±kanmalÄ±, sabun ve suyun olmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda alkol bazlÄ± el antiseptiÄŸi kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Antiseptik veya antibakteriyel iÃ§eren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yÄ±kanmadan aÄŸÄ±z, burun ve gÃ¶zlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaÃ§Ä±nmalÄ±dÄ±r (mÃ¼mkÃ¼n ise en az 1 m uzakta bulunulmalÄ±).

Ã–zellikle hasta insanlarla veya Ã§evreleriyle doÄŸrudan temas ettikten sonra eller sÄ±k sÄ±k temizlenmelidir

HastalarÄ±n yoÄŸun olarak bulunmasÄ± nedeniyle mÃ¼mkÃ¼n ise saÄŸlÄ±k merkezlerine gidilmemeli, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna gidilmesi gereken durumlarda diÄŸer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

Ã–ksÃ¼rme veya hapÅŸÄ±rma sÄ±rasÄ±nda burun ve aÄŸÄ±z tek kullanÄ±mlÄ±k kaÄŸÄ±t mendil ile Ã¶rtÃ¼lmeli, kaÄŸÄ±t mendilin bulunmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda ise dirsek iÃ§i kullanÄ±lmalÄ±, mÃ¼mkÃ¼nse kalabalÄ±k yerlere girilmemeli, eÄŸer girmek zorunda kalÄ±nÄ±yorsa aÄŸÄ±z ve burun kapatÄ±lmalÄ±, tÄ±bbi maske kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Ã‡iÄŸ veya az piÅŸmiÅŸ hayvan Ã¼rÃ¼nleri yemekten kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ä°yi piÅŸmiÅŸ yiyecekler tercih edilmelidir.

Ã‡iftlikler, canlÄ± hayvan pazarlarÄ± ve hayvanlarÄ±n kesilebileceÄŸi alanlar gibi genel enfeksiyonlar aÃ§Ä±sÄ±ndan yÃ¼ksek riskli alanlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Seyahat sonrasÄ± 14 gÃ¼n iÃ§inde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takÄ±larak en yakÄ±n saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna baÅŸvurulmalÄ±, doktora seyahat Ã¶ykÃ¼sÃ¼ hakkÄ±nda bilgi verilmelidir.

CORONA VÄ°RÃœSÃœ Ä°LE COVÄ°D 19 ARASINDAKÄ° FARK NEDÄ°R?

COVID-19, en son keÅŸfedilen koronavirÃ¼sÃ¼n neden olduÄŸu bulaÅŸÄ±cÄ± bir hastalÄ±ktÄ±r. Bu yeni virÃ¼s ve hastalÄ±k, AralÄ±k 2019'da Ã‡in'in Wuhan kentinde salgÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan Ã¶nce bilinmiyordu.