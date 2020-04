Son dakika haberi... Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tablaya göre bugün yapılan 33 bin 170 koronavirüs testinden 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, 542 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 340 bin 380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, toplam vefat sayısı 1101, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1626, toplam entübe hasta sayısı 1021, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965 olarak yer aldı.

'TÜRKİYE, TEDAVİDE CİDDİ BAŞARI GÖSTERİYOR'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte" mesajını paylaştı.

BAKAN KOCA: İLK DEFA YOĞUN BAKIMA GİREN VE ENTÜBE OLAN HASTA SAYISAL OLARAK EKSİĞE DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 10 gündür yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızının düşme eğiliminde olduğunu belirterek, "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite rektörleri, dekanları ve hastane başhekimleri ile video konferansla toplantı yaptı. Bakan Koca, toplantıya ilişkin videoyu Twitter hesabından, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda. Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir" notuyla paylaştı.

'YÜZDE 3- 3,5 ORANINDA BİR DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU'

Videoda rektör, dekan ve başhekimlere seslenen Koca, "Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı olarak gördüğümüz, bunu son bir hafta, 10 gündür daha net görüyorduk. Yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı, düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli, her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.











"BU SÖZLER, SAHADA MÜCADELE EDEN SAĞLIK PERSONELİMİZİN DE SÖZLERİ"

Virüsü taşıdığı kesin olarak bilinenler tedavi altında. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hareketliliği asgariye indirin. Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayın. Taşıyıcılardan biri siz olabilirsiniz. Virüsü yenemeyecek kişilere bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Virüse karşı bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır. Bu güveni ilk fırsatta boşa çıkaracaktır. Virüsü herkes taşıyabilir. Bize ayrıcalık taşıyacak tek şey tedbirdir.

Sayıların nerelere varabileceği tüm dünyada gözler önündeyken bunu tarihi bir sorun olarak görmemek mümkün mü? Hepimiz bu mücadelenin kurallarına hızlı adapte olursak o kadar hızlı sonuç alırız. Kuralları tavizsiz uygularsak hastalığın yeni kişilere bulaşmasını önlemiş olacağız. Hastalığı kontrol altına aldığımızda ise güneş doğacak. Bu sözler, sahada mücadele eden sağlık personelimizin de sözleridir. Onların en büyük dileği hastalarından biri olmamanız.

"BİZ ÇOK DAHA BÜYÜK BİR BAHARI BEKLİYORUZ"

Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim.

Vekillerine seslenmek istiyorum. Saygıdeğer vekillerimiz, kamuoyu vicdanı hiçbir seferinde bu sorunu sineye çekmedi. Yüce Meclisimiz, sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifiyle beklediğimiz adımı atmış durumda. Yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanması mümkün olmayan bir olaydır. Yasa tasarısı bizler için de büyük önem taşımaktadır.

Değerli vekillerimiz, isteğimiz bu yasa tasarısının tüm vekillerin evet oyuyla yasalaşmasıdır. Eğer oy birliğiyle çıkarırsa, Meclisimizi yürekten alkışlayacağız.

TÜRKİYE'DE GÜNCEL DURUM

Toplam test sayımız 307 bin 210. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşlarımızla beraber can kaybı 1006 oldu. Test sayımız arttıkça vakaları daha erken tespit ediyoruz.

Maske kullanımını kolaylaştırmak için ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-Devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'ye eczanelerden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenen eczacılarımıza teşekkür ediyorum.

İlaçların faydasından emin oluyoruz. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastamızın azaldığını görüyoruz. Ülkemizde ölüm oranı yüzde 2,15. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında Türkiye 12. sırada. Toplumuzda çok yüksek bir duyarlılık var, teşekkür ediyorum.





"2 HAFTA ÇOK ÖNEMLİ"

Test sayısının arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı normal. Artış hızının yavaşladığını rahat söyleyebiliriz. Tabii, bu bizi rahatlatmamalı. Bu dönemde izolasyonu son derece önemsiyor olmalıyız. 2 haftanın çok önemli olduğunu da söylemek istiyorum.

İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yatak dolum oranı 50,2. Türkiye'de yatak doluluk oranı yüzde 36,3. Bu anlamda bir sorunumuz olmadığını söyleyebilirim.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTA BU SEYRİ GÖRMEMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK"

Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle son haftalarda giderek düşmeye başladı. İstanbul gibi bir yerde 2-3 kat artış beklersiniz. Bu dönemde bu artışları görmemiş olmamız son derece önemli. Önümüzdeki birkaç hafta bu seyri görmemizi kolaylaştıracak.

Bütün vakalarımıza Türkiye'de yaşayan herkes dahil. Türkiye'de yaşayıp pozitif bulduğumuz bir vakayı sayının içine koymamız mümkün değil.

Sağlık personelimizin testlerini yapmaktan asla vazgeçmeyiz. Hiçbir semptomu olmayan herkese test yapılmasını Dünya Sağlık Örgütü de önermiyor.

Gerçekten Türkiye'ye güvenelim, sağlık personelimize güvenelim. Bu kadar altyapısı güçlü bir ülkeyle gurur duymalıyız. Biz salgının 1 ayı bulduğu bu dönemde salgının yüzde 60'ın bulunduğu İstanbul'da hangi noktaya geldiği ortada. Hatta farklı olarak bizde önde olan bir yaklaşım olduğunu ifade edebilirim. Var olan hiçbir hastanemizi kapatmamayı, sağlık ve sağlıkla ilgili eğitim olmak üzere bu yapıları depreme dayanıklı olanları kullanmaya devam edeceğiz.





3,5 MİLYON MASKE DAĞITILDI

e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı. İlk 31 ilimizde önemsiyoruz. Her kişiye yığılma eczanelerde olmasın diye bir kod gönderiyoruz. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye gittiğinde şu an kaç maskenin dağıtıldığını söyleyebiliriz. Vatandaşımız cep telefonuna kod gelmedikçe eczaneye gitmemeli. O kod geldiğinde herhangi bir eczaneye giderek alabilirler.

Bütün vatandaşlarımızın 2-3 haftanın önemli olduğunu çok net ifade ettim. Temas, izolasyon ve mesafeyi dikkatle önemsemelerini ifade ediyoruz. İstanbul özelinde vaka sayısı artabilir test sayımız arttığı için. Bu dönemde evde izolasyonu önemsememiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

ABD'DE KOVİD-19 VAKA SAYISI YARIM MİLYONU GEÇTİ

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte vaka sayısı yarım milyonu aşarken, ölenlerin sayısı 2 bin 91 artarak 18 bin 777'ye yükseldi.

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı dünden beri 35 bin 316 artışla 501 bin 615'e, can kaybı ise 2 bin 91 artışla 18 bin 777’ye çıktı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geçen ABD’yi 161 bin 852 vakayla İspanya ve 147 bin 577 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 125 bin 931 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

ABD'de salgının merkezi New York

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 161 bin 807 olan vaka sayısı, 12 bin 682 artışla 174 bin 489'a çıktı.

New York'u 54 bin 588 vakayla komşusu New Jersey, 22 bin 234 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 7 bin 887 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, burayı 1932 ölümle New Jersey ve 1276 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Toplam 29 bin 191 hasta iyileşti

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 669 artışla 29 bin 191'e ulaştı.

İNGİLTERE'DE KOVİD-19 NEDENİYLE CAN KAYBI 9 BİN 875 OLDU



İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 8 bin 958’den 9 bin 875’e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 234 artarak 78 bin 991'ye yükseldi.

Son 24 saatte 12 bin 993 kişiye daha test yapılırken, toplam test sayısı tekrarla birlikte 334 bin 974’e yükseldi.

Ülkede, hafta başında süresi olacak olan kısmi karantinanın uzatılması beklenirken, halkın sokağa çıkılmaması yönündeki uyarıları dikkate almadığı gözlendi.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson pazar günü hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda 3 gün geçiren Başbakana oksijen tedavisi uygulanmıştı. Başbakanlık, dünkü açıklamasında, Johnson’ın yürümeye başladığını ve iyileşme gösterdiğini duyurmuştu.

ASYA'DA ÖNLEMLERE RAĞMEN ÖLÜMLER SÜRÜYOR

Malezya'da bugün 184 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konması üzerine ülke genelindeki vaka sayısı 4 bin 530'a yükselirken, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 73 oldu.

165 kişinin bugün tedavi edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 1995'e çıktı.

Öte yandan, Malezya hükümeti, Kovid-19 nedeniyle 18 Mart'ta ilan edilen ve dün ikinci kez uzatılan kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında otomotiv, makina ve ekipman, inşaat, elektronik, kuru temizleme ve kuaförlük gibi sektörlere çalışma izni vererek yasağı gevşetti.

Endonezya’da ölü sayısı 327’ye yükseldi

Endonezya'da ise Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşanların sayısının bugün 330 artışla 3 bin 842’ye, can kaybının ise 21 artışla 327’ye yükseldiğini belirtti.

Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Doni Monardo da koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarını koruma amacıyla bugün 650 bin koruyucu elbisenin eyaletlere dağıtıldığını ifade etti.

Öte yandan, hükümet, başkent Cakarta’nın ardından geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların Bogor, Depok ve Bekasi kentlerinde de uygulanmasını onayladı.

Japonya'da toplam vaka sayısı 7 bin 566

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 7 eyaletinde olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da bugünkü Kovid-19 toplam vaka sayısı 7 bin 566’ya, ölü sayısı ise 141’e yükseldi.

Son 24 saatte 197 vakanın yaşandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı bin 900'ü geçti.

Başbakan Şinzo Abe, bugünkü açıklamasında, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin eğlence merkezi, restoran ve barlara giderek salgına yakalandıklarını vurguladı ve halka gece hizmet veren eğlence merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulundu.

Vaka sayısı Filipinler'de 4 bin, Tayland'da 2 binin üzerinde

Güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler'de Kovid-19 vakaları, bugün 233 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla 4 bin 428'e çıktı.

Bugün 26 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam vefat sayısının 247'ye yükseldiği belirtildi.

Tayland'da ise günlük vaka artış sayıları düne oranla azaldı. Bugün 45 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 518 oldu.

Kovid-19 vakalarının tedavisinde Tayland, bölge ülkelere kıyasla başarılı performansını sürdürürken bugün 122 kişinin daha tedavi edildiği, iyileşenlerin toplam sayısının 1135'e yükseldiği bildirildi.