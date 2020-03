Son dakika haberi: Corona virüste son vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca'dan yeni açıklama

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplanmıştı. İşte toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Bugünlerde bütün dikkatler corona ile ilgili haberlerde. Yaşadığımız günler, örneğini bildiğimiz günler değildir. Ölüm ve salgın isimleri geldi. 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de birçok şey değişti. Asla diğer ülkelerle aynı durumda değiliz. Oradaki sonuçların kısa sürede ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı.



'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER FARKLI OLACAK'



Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şu an sadece avantaj fazlası değil. Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız.



Bugün Kurulumuzda en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş faaliyetleri inceledik. Hastalığı bulunduğu sınırlan içinde tecrit edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, buna göre düzenlemelidir. İnsanlar bunun için daha az karşılaşmalıdır.



'CUMHURBAŞKANIMIZA YENİ KARARLARI ARZ ETTİM'



Sokakta geçirilecek zamanın kısıtlanması en önemli konu olmuştur. Virüsün yayılımını önlemek, virüsün yayıldığı yerleri sınırlandırmak. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belkide şehirlerin izole edilmesi gibi düşünebilmesi gerekir. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Hastalığın önünü keseceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza yeni kararları arz ettim.



CAN KAYBIMIZ 92'YE ÇIKTI



Ne kadar dikkat edersek o kadar kısa sürede bu sürecin üstesinden geleceğiz. Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına teşkkür ediyorum. Hastalığa verileri her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 7533 test yapıldı. 2069 pozitif vaka. Toplam vaka 5698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu.

SORU: YENİ ŞEHİR KARANTİNALARI SÖZ KONUSU MU?



33 yaşında kaybettiğmiz vatandaşımızla ilgili, hatırlarsanız ilk gördüğümüz vakalardan. Bir aileden bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önmeli bir örnek. Yurt dışı teması olan genç. Ailede yakın çevresinde benzer yoğun bakım şartlarında tedavisi olan 3. bir hastamız daha oldu. Sağlık çalışanımız 5-6 yaşlarından beri tedavisi devam edene önemli kronik hastalıkları olan birisi. O temasla virüsü kapıyor. Ondan öncede ateşiin oldğunu biliyoruz. Büyük ihtimal mevsimsel gribi vardı ve virüse yakalnmasıyla ağır seyrediyor. 59 yaşında birine daha temas ediyor ve o kişiyi de hayatını kaybetti. Bu salgınları yayan kişi şu an hayatta. Temasın ne kadar önlemenin gerektiğini o yüzden bu kadar detayla anlattım. O yüzden herkes virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli. Mümkün mertebe kendimizi evde izole ederek geçirmek istiyoruz. Hafif geçiriyor olabilirsiniz. Kronik hastalığı olan gençler içinde hastalığın kötü geçtiğini görebiliyoruz. Hatta başkalarına yayarak onların ölmesine neden olduğunu görüyoruz.



SORU: SOSYAL MEDYADAKİ TEST YAPILMA GÖRÜNTÜLERİ...



Biz testlerle ilgili özellikle hiç bir vatandaşımız ücret vararak testlerini yaptırmaması gerektiğini söylemişti. Biz testlerin bakanlık olarak karşılıyoruz. Herkesin bulunduğu yerde izin almadan test yapması istenilen bir şey değildir. Çalışabilir her laboratuvara izin vererek bu ihtiyacı gidermek için bir gayret içinde bulundu. Kişilerin dışarıdan test cihazı olarak bunu gerçekleştirmesi kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir.



'TESTLERİN SÜRESİ 60-70 DAKİKAYA DÜŞECEK'



Bir testi 3-4 saatten önce sonuçlandırmanız mümkün değildir. Çin'den daha kısa sürede test sonucu alan tesleri getirdik. Testin süresini 60 ila 70 dakikaya çeken yöntemi bu dönemde çalışan laboratuvarlara verildi. Pisiyar yöntemiyle çalışan toplam 350 bin kitimiz var. Şu an 7-8 binlere ulan test sayısı oldu. Önümüzdeki günlerde bu sayı 15-20 binlere tarama testi ile çıkacak. Herhangi bir kişinin ya da laboratuvarın kendi başına ve bizim uygun görmediğimiz kitlerle çalışması uygun değildir.



'3 MİLYON 615 BİN ADET MASKE DAĞITILDI'



Sağlık personellerimizin bu dönemde COVID-19 tanısı aldığı oldu. Sayılarını da şu anda söylemek doğru değil. Ama her türlü ihtiyaçlarını karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 3 milyon 615 bin tane N95 maske bütün kurumlara dağıtıldı. Bu oranın ne kadar büyük olduğunu dikkatlerinize sunuyorum. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz.



SPOR CAMİALARINDAKİ KORONA VAKALARI...



Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camia, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur. Bir kişide görülmesi, birçok kişiye bulaştırdığının göstergesidir.



İL İL VAKA SAYILARI AÇIKLANACAK MI?



Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için (İtalya'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuyu değerlendirmektedir. Daha fazla vakanın görüldüğü iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de Cumhurbaşkanımıza sunmuş bulunuyoruz. Benim bilgi vermem doğru değil.



YOĞUN BAKIMDA SORUN İDDİALARI VE UMRECİLER...



Şu an yoğun bakımlarımızda sorunlarımızın olmadığını biliyoruz. Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var. Yerli üretim içinde bir çalışmamız oldu. Umrede olan 362 kişi hakkında çalışma yapılıyor. Ona göre ne yapacağımız belli olursa açıklama yapacağız.



'ÇİN'DEN GETİRİLEN ÖRNEK KİTLERİ KULLANMADIK'



Biz Çin'den getirilen ilk örnek kit antijen kitiydi. Deneme amaçlı getirilen, hasta için kullanmadığımız ama sonucu olarak değerlendirilen kitlerdi. Biz memnun kalmadık ve getirmedik. Bizim şu an 350 bin olarak getirdiğimiz ve kullandığımız kit antikor kitidir. O bahsedilen kiti deneme amaçlı getirdiğimizi ve kullanmadığımızı belirtmek istiyorum. Çinli heyetle görüşüldü. Bu konuda genel alınması gereken tedbirler ve tedavi ile ilgili yaklaşımlar paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak. Türkiye'de bu enfeksiyonun bir seyri var. Bilim Kurulu da dünyadaki örnekleri de görerek önerilerini yapmış oluyor.