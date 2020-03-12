İHA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 12:15,
Son dakika haberi... Corona Virüs nedeniyle üniversiteler tatil edilecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama
YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere ara verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" dedi.
Saraç, ''Corona Virüsle ilgili tüm üniversitede bir rektör yardımcısı görevlendirildi. Ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Olası bir tatilde yüzbinlerce öğrenci memleketlerine dağılacak. Bu hareketlilik de riskli olabilir'' ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar birazdan...
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