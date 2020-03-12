Son dakika haberi... Corona Virüs nedeniyle üniversiteler tatil edilecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama

Saraç, ''Corona Virüsle ilgili tüm üniversitede bir rektör yardımcısı görevlendirildi. Ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Olası bir tatilde yüzbinlerce öğrenci memleketlerine dağılacak. Bu hareketlilik de riskli olabilir'' ifadelerini kullandı.

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