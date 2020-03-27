Son dakika haberi: Corona virüs neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı

CORONA VİRÜS NEDEN İL İL AÇIKLANMADI?

Virüsün neden il il açıklanmadığı soruna Bakan Koca, "Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için (İtalya'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuyu değerlendirmektedir." cevabını verdi.

Bakan Koca, "Daha fazla vakanın görüldüğü iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de Cumhurbaşkanımıza sunmuş bulunuyoruz. Benim bilgi vermem doğru değil." ifadelerini kullandı.