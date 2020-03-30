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Serdar ALTINTEPE - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 14:53,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Corona Virüs denetimi! İstanbul giriş ve çıkışında polis tüm araçları durdurdu: Kilometrelerce kuyruk

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Son dakika haberi... Corona Virüs denetimi! İstanbul giriş ve çıkışında polis tüm araçları durdurdu: Kilometrelerce kuyruk
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İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan Corona Virüs denetimi nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. TEM Kınalı mevkii ile Tuzla'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

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  • İstanbul giriş ve çıkışında oluşan kilometrelerce kuyruk
  • İstanbul giriş ve çıkışında oluşan kilometrelerce kuyruk
  • İstanbul giriş ve çıkışında oluşan kilometrelerce kuyruk
  • İstanbul giriş ve çıkışında oluşan kilometrelerce kuyruk
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Corona Virüs önlemleri kapsamında TEM Kınalı ve Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi.

Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

Özel minibüsüyle 70 yaşındaki annesi ve eşi ile birlikte Ankara'ya gitmekte olan bir sürücü, kendisine ceza kesileceğini öğrenmesi üzerine tepki gösterdi. Sürücü Dede Güler, “199 numarasını aradığımda bana verilen bilgi şu. 'Annem 70 yaşında memlekette hastamız var izin alacağım ama gerek var mı, özel aracımla gidiyorum' diye konuştum. Bana 'özel aracınla gidebilirsin izin almana gerek yok' dediler" dedi.

Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.

İstanbul çıkışlarındaki koronavirüs denetim kuyruğu
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KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Denetim esnasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.

 

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