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DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 01:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Çocuklarını canlı yayında dövmüştü! Cani babadan akılalmaz ifade

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Son dakika haberi: Çocuklarını canlı yayında dövmüştü! Cani babadan akılalmaz ifade
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Son dakika haberi.. Mersin'de, yaşları 18’den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Halil Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, eşini eve döndürmek için çocuklarını dövdüğünü belirtti

Son dakika haberi.. Mersin’de yaşları 18’den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan ve tutuklanan Halil Y.’nin ifadesinde, evden ayrılan eşini döndürebilmek için çocukları dövdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. .Olaydan sonra Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Halil Y.’nin, canlı yayında kullandığı cep telefonu en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki F.Y.’ye tutturduğu da ortaya çıktı. Ekipler evden ayrılan kadına tüm aramalara rağmen ulaşamadı

4 çocuğunu dövdü, canlı yayınladı... O baba gözaltında
4 çocuğunu dövdü, canlı yayınladı... O baba gözaltında!
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