Son dakika haberi: Çocuklarını canlı yayında dövmüştü! Cani babadan akılalmaz ifade
Son dakika haberi.. Mersin'de, yaşları 18’den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Halil Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, eşini eve döndürmek için çocuklarını dövdüğünü belirtti
Son dakika haberi.. Mersin’de yaşları 18’den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan ve tutuklanan Halil Y.’nin ifadesinde, evden ayrılan eşini döndürebilmek için çocukları dövdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. .Olaydan sonra Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Halil Y.’nin, canlı yayında kullandığı cep telefonu en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki F.Y.’ye tutturduğu da ortaya çıktı. Ekipler evden ayrılan kadına tüm aramalara rağmen ulaşamadı
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