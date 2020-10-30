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Haber Giriş: 30.10.2020 - 22:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: CNN Türk muhabirleri anbean son durumu anlattı

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Son dakika haberi... İzmir'de 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından CNN Türk muhabirleri olay yerinde son durumu anlattı. Ceylan Sever, Sema Akbulut ve Mucahit Topçu yaşanan gelişmeleri anbean takip etti.

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetinde depremin ardından kurtarma çalışmalar sürüyor. Enkaz altında kalan kişilerin çıkarılması için büyük çaba sarf ediliyor. CNN Türk muhabirleri Ceylan Sever, Sema Akbulut ve Mucahit Topçu olay yerinde son gelişmeleri anlattı.

CNN TÜRK MUHABİRİ CEYLAN SEVER - BAYRAKLI

Ekiplerin çalışması anne ve çocuklarına ulaşmaya devam ediyor. Ekiplerin her biri bir yandan anne ve çocuklarına ulaşmaya çalışıyorlar. Ekiplerin Doğan Apartmanı'ndaki saatlerdir süren çalışmaları devam ediyor.

Burada bir anne ve dört çocuğunun sesi önce cihazlar tarafından fark edildi, yerin altı dinlendi. Ardından sese ve kokuya duyarlı köpekler getirildi. O cihazın tepki verdiği yerde köpekler de tepki verdi. Arama kurtarma ekiplerinin onlara ulaşmak için zamanla yarışı başladı.

En büyük kardeşin 10 yaşında olduğunu söyleyelim. Yakınları da onlardan bir haber almak için nefeslerini tutmuş bir şekilde bekliyorlar.

Son dakika haberi: CNN Türk muhabirleri anbean son durumu anlattı

CNN TÜRK MUHABİRİ SEMA AKBULUT - BORNOVA

Burada iki enkaz var. Edindiğimiz bilgilere göre, şu anda burada altı ayrı ekip çalışmalarını yürütmekte. Bu apartman içerisinde 40-42 kişinin olduğu düşünülüyor. Apartmanın içinde emekliler vardı, pandemi nedeniyle evdelerdi. Alt katta berber, kargo dükkanı vardı. Berber dükkanında deprem anında 6 kişi vardı, iki kişi çıkarak kurtarıldı. Enkaz altında kalanlara arama - kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Buradaki ekipler herkesin kaçmaya çalıştığını düşünerek apartman boşluğunda çalışmalarını yoğunlaştırıldı. Zaman zaman helikopterleri görüyoruz, havadan da destekler sağlanıyor.

İstanbul'dan yola çıktığımız andan itibaren çok sayıda ekibin Bursa'dan Sakarya'dan Ankara'dan İzmir'e doğru yola çıktığını gördük. Her noktada arama çalışmaları devam ediyor.

CNN TÜRK MUHABİRİ  MUCAHİT TOPÇU - SIĞACIK

Deprem Seferihisar açıklarında meydana geldi. Bir tekne gösterelim size, tsunami sebebiyle oluşan dalgalar nedeniyle battı. Sadece tekneler değil aynı zamanda sahil şeridinde park eden araçlar da ciddi bir hasar aldı.

Seferihisar'da bulunan bütün tekneler, kafeler, pansiyonlar hasar görmüş durumda. Malzemeleri kullanılamaz hale gelmiş durumda.

Son dakika haberi: CNN Türk muhabirleri anbean son durumu anlattı

Görgü tanığı: Vallahi Japonya'yı yaşadık. Dalgalar geldi, motorlar suyun içinde. Ağlar suyun içinde. Yarın ne olur bilemem. Geceyi mecbur teknemde geçireceğim. "Rüyada mıyız" dedik bir kere. Her taraf çok kötüydü. İnanılmayacak bir şey.

Görgü tanığı: Çok kötü durum yaşadık. Şok olduk, arabalar denize gitti, tekneleri kurtaramadık.

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