Son dakika haberi: Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi! İşte ilk görüntüleri

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla saat 22.30'da İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Burada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi.





BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli (Mehmet Aydın), hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır."

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin ek hizmet binası olarak faaliyet yürüten İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde savcıya ifade verecek olan Aydın, buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.

Aydın’ın teslim olup yakalanma süreci ise şöyle:

TESLİM OLMA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları var. Hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018’de yakalama kararına istinaden çıkarıldı. Bugüne kadar Mehmet Aydın’ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli işbirliği çerçevesinde temasa geçildi. Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı.

Brezilya’da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı Haziran ayında Brezilya’dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021’de bir kez daha Brezilya’ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi. Aydın, teslim oldu ve Türkiye’ye getirildi.



HANGİ SUÇLARDAN ARANIYOR?

Aydın hakkında, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılmış bir dava var. Aydın, halen

* Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi kurumlarının Araç Olarak Kullanılması suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin, 07.04.2021 tarihli,

* Tehdit suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 08 Şubat 2021 tarihli,

* Bankacılık Kanununa Muhalefet suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 06 Haziran 2018 tarihli,

* “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hâkimliği’nin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle aranıyordu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara