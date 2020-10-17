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ANKARA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ‘CHP’nin içinden yeni parti çıkacak’ kulisi! Aslı Baykal konuştu

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Son dakika haberi: ‘CHP’nin içinden yeni parti çıkacak’ kulisi! Aslı Baykal konuştu
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CHP’de siyaset yapan önemli isimlerin partiden ayrılarak ‘Halk Parti’ isminde yeni bir parti kurup siyasi faaliyetlerine burada devam edecekleri iddiası siyasi kulislerde gündem oldu.

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın liderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni parti çalışmasının içinde olduğu belirtilen isimler Hürriyet’e konuştu:

SÖZ KONUSU DEĞİL

Prof. Aslı Baykal: Böyle bir şey yok, hiçbir şekilde de söz konusu değil.

Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen:

Son dakika haberi: ‘CHP’nin içinden yeni parti çıkacak’ kulisi Aslı Baykal konuştu

 
Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok.

Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş:

Son dakika haberi: ‘CHP’nin içinden yeni parti çıkacak’ kulisi Aslı Baykal konuştu

Yönetim partiye güvenmediği için CHP’liler çok rahatsız. Parti içi demokrasi olmadığı için CHP nefes alamıyor. Çözüm arıyoruz, öncelik çözümü partide bulmak.

Eski CHP milletvekili Onur Öymen: Bu iddianın aslı, esası yok. Ben böyle bir projenin içinde değilim.

Eski CHP milletvekili Şahin Mengü: Bütün arkadaşlar böyle bir şeyin içinde değil. Bir arkadaş kendini pazarlamak için yapıyor olmalı.

Eski CHP milletvekili Mustafa Özyürek: Partimin üyesiyim ve ayrılma gibi bir düşüncem de yok. Böyle bir oluşumdan haberim de yok.

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