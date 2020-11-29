Son dakika haberi: CHP Maltepe başkan yardımcısı cinsel tacizden tutuklandı! Genç kadının anlattıkları dehşet verici...

Olayın ortaya çıkmasının ardından U.K., CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı tarafından ihraç edilmesi istemiyle disipline sevk edildi. Dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu’nun toplanacağı öğrenildi.

'TUVALETTE DÖVDÜ TEHDİT ETTİ'

Geçen hafta pazartesi günü Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran Z.Y., ifadesinde özetle şunları söyledi:



“Şikâyetçi olduğum U.K, benim çalıştığım kafeden arkadaşım olur. Kendisiyle 1- 1.5 ay çalıştık, sonra işten ayrıldı. Hiçbir zaman duygusal yakınlığımız olmadı. 20 Kasım 2020 Cuma günü akşam saatlerinde çalıştığım iş yerine gelerek, akşam Maltepe’de bir kafede buluşmayı teklif etti. Yarım saat kadar baş başa oturduk. İşyeri U.’nun arkadaşının olduğu için kalkmak istedim. Gitmek için ayağa kalktım. U.K. beni kendisine çekti. Ben de masada bulunan bardağı kafasında parçaladım. Öfkeyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü. Burada beni tekme tokat darp etti. Saçlarımdan tutarak kafamı aşağı bastırdı ve cinsel saldırıda bulundu.



"BURADA SENİ KİMSE DUYMAZ"



‘Bağırma, burada kimse seni duymaz, kapı da kilitli’ dedi ve boğazımı sıkıp tehdit etti. Bu olaylar yaklaşık 1-1.5 saat kadar sürdü... Ailemin duymasından korktuğum için karakola gitmedim. Cumartesi günü darp raporu aldım. Beni alıkoyan ve cinsel saldırıda bulunup darp eden şahıstan şikâyetçiyim. Tedbir talebim de vardır.” Z.Y.’nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



CHP'Lİ YARKADAŞ'DAN AÇIKLAMA: İNSANLIK DIŞI BİR SUÇ İŞLEMİŞ

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Umut K.'nin tutuklanmasının ardından Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır."



Yarkadaş daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Tweetimin ardından arayan CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan UK'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler." ifadelerine yer verdi.