Son dakika haberi... CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i ziyaret edecek

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CNN Türk muhabiri Melike Görür'ün haberine göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret edecek. Özel, 29 Kasım Cuma günü saat 08.30’da, Marmara Cezaevi'ne (eski adıyla Silivri Cezaevi) giderek Ahmet Özer'le görüşecek.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANMIŞTI

İstanbul'da Esenyurt İlçe Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim sabahı evinde gözaltına alınmış ve "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim günü Özer'in görevden alındığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyım olarak atandığını duyurmuştu.