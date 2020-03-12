Son dakika haberi... CHP Kurultayı ile ilgili yeni gelişme

CHP Parti Meclisi, Corona Virüsle ilgili gerekli tedbirleri almak ve 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yapmak üzere MYK'ye yetki verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında Kurultay'ın ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:

''Sağlık Bakanlığı’nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz. Ve tabi bu önlemler çerçevesinde üyelerimizin sağlığı için yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir, talebimizdir.''