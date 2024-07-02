Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan ilk açıklama

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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı.

Söz konusu atama Anayasa'nın 104 ve 106'ıncı maddeleri gereğince yapıldı.

BAKAN KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum X üzerinden ilk açıklamasını yaptı. Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.

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Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."