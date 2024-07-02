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Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan ilk açıklama

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#Murat Kurum#Mehmet Özhaseki#Recep Tayyip Erdoğan
Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumdan ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 01:46

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevden affını istedi. Özhaseki yerine atanan Murat Kurum ilk açıklamasını yaptı. Bakan Kurum açıklamasında "Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz" dedi.

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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı.

Söz konusu atama Anayasa'nın 104 ve 106'ıncı maddeleri gereğince yapıldı. 

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BAKAN KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum X üzerinden ilk açıklamasını yaptı. Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.

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Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."

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#Murat Kurum#Mehmet Özhaseki#Recep Tayyip Erdoğan

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