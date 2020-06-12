Son dakika haberi... 'Çerkes Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu gözaltına alındı

Cengiz Şıklaroğlu, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Muğla'da uygulama noktasında gözaltına alındı. Yanında bir adamı ile birlikte gözaltına alınan Şıklaroğlu'nun üzerinden bir adet ruhsatsız silah çıktığı öğrenildi. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın turizm bölgelerinde organize suç örgütlerine karşı mücadeleyi artırarak sürdüreceği öğrenildi.