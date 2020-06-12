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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... 'Çerkes Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu gözaltına alındı

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Son dakika haberi... 'Çerkes Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu gözaltına alındı
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'Çerkes Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu bugün Muğla'da gözaltına alındı.

Cengiz Şıklaroğlu, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Muğla'da uygulama noktasında gözaltına alındı. Yanında bir adamı ile birlikte gözaltına alınan Şıklaroğlu'nun üzerinden bir adet ruhsatsız silah çıktığı öğrenildi. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın turizm bölgelerinde organize suç örgütlerine karşı mücadeleyi artırarak sürdüreceği öğrenildi.

Kim bu Çerkes Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu
Kim bu 'Çerkes Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu?

 

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