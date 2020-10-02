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AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 20:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı'yı burada öldürmüşler! Görüntüler paylaşıldı

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Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı'yı burada öldürmüşler! Görüntüler paylaşıldı
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Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri basınla paylaşıldı.

Kayıtlarda, Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından katledilen Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerde, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar görülüyor.

Olayın ardından temizlik ekibinin etrafı temizlemesine rağmen polis ekiplerinin luminol incelemelerinde bazı izlerin kaldığı da görüntülere yansıdı.

Cinayet sonrası kuru temizlemeye yollanan halılardaki etiketler ve içeride boya yapan işçilerin kıyafetleri de görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde, başkonsolosluk konutunda yer alan ve arama yapılmasına izin verilmeyen, sadece su örneğinin alındığı kuyu da yer alıyor.
Konsolosluk içinde bulunan fırının detayları da görüntülerde ortaya çıktı.

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