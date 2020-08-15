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Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 16:00,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Çekmeköy'de feci kaza! Şile istikameti trafiğe kapandı

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Son dakika haberi: Çekmeköy'de feci kaza! Şile istikameti trafiğe kapandı
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Çekmeköy, Şile yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu refüjü aşarak yolun karşısına devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken yol, Şile istikameti trafiğe kapandı.

İstanbul, Şile yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu refüjü aşarak yolun karşısına devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken yol, Şile istikameti trafiğe kapandı.

Son dakika haberi: Çekmeköyde feci kaza Şile istikameti trafiğe kapandı

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