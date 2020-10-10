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Haber Giriş: 10.10.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Çankırı’da 3.6 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi: Çankırı’da 3.6 büyüklüğünde deprem
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AFAD’dan alınan son dakika haberine göre, Çankırı’nın Çerkes ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan son dakika haberine göre, Çankırı’nın Çerkes ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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