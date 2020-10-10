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Son dakika haberi: Çankırı’da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD’dan alınan son dakika haberine göre, Çankırı’nın Çerkes ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan son dakika haberine göre, Çankırı’nın Çerkes ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 10, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Çerkes (Çankiri)
Tarih-Saat : 10.10.2020, 14:46:06 TSİ
Enlem : 40.7253 N
Boylam : 33.0066 E
Derinlik : 6.96 km
Detay : https://t.co/zLFPq7kGn7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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