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Ali ABLAY - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 15:11,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de tepki çeken Corona partisini verenlere 2 ay ev hapsi

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Son dakika haberi... Büyükçekmece'de tepki çeken Corona partisini verenlere 2 ay ev hapsi
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İstanbul Büyükçekmece'de villada parti düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiye 2 ay ev hapsi cezası verildi.

Corona Virüs salgınını önlemeye yönelik 'evde kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekti.

Savcı talimatıyla partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma'' suçlarından işlem yapıldı. Partiye katılanların ifadeleri de alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi adliyeye sevkedildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, 2 ay boyuncu konutlarını terk edemeyecek.

Büyükçekmece'de partisi yapan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
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