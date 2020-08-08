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Şahin BOZKURT - İstanbul DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de korkutan yangın

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Son dakika haberi: Büyükçekmece'de korkutan yangın
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İstanbul Büyükçekmece'de ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Büyükçekmece'de ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Büyükçekmece'de ağaçlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otların da tutuşmasıyla yangın büyüdü. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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