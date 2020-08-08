Son dakika haberi: Büyükçekmece'de korkutan yangın

Büyükçekmece'de ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Büyükçekmece'de ağaçlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otların da tutuşmasıyla yangın büyüdü. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.