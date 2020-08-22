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Huzeyfe ÖZDEMİR- Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 22.08.2020 - 18:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bursa'da ormanlık alanda yangın

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Son dakika haberi: Bursa'da ormanlık alanda yangın
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BURSA'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mudanya ilçesi, Dereköy Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği alanda karadan yapılan müdahalelerin yanı sıra bir yangın söndürme helikopteri ile de havadan çalışmalara destek veriliyor.

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