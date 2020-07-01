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Huzeyfe ÖZDEMİR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bursa'da korkutan yangın

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Son dakika haberi: Bursa'da korkutan yangın
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BURSA’da strafor dekorasyon malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Merkez Osmangazi ilçesi 3. Bahçeli Sokak’ta, strafor dekorasyon malzemeleri üreten bir fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 25 itfaiye personeli, 8 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Bölgeye AFAD ekipleri de yönlendirilirken, alevler fabrikanın yanındaki otluk alana da sıçradı. Gökyüzünü kaplayan duman, kent merkezinden de görüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 iş yeri çalışanı ile bir itfaiye erine hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. 

İtfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın yanındaki yapı malzemeleri satan iş yeri ile bir ahıra da sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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