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AA
Haber Giriş: 06.07.2021 - 18:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bursa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

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Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken,. ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki Kuzey kara yolunda, Keramet ve Boyalıca mahalleleri kesişiminde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 16 BN 680 plakalı otomobil ile 16 BGU 11 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Son dakika haberi... Bursada katliam gibi kaza Çok sayıda ölü var


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